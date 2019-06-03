Футбол

Гризманн не знает, где продолжит карьеруLife.ru 06:06

Чемпион мира по футболу Антуан Гризманн до сих пор не определился со своим будущим клубом. Об уходе из "Атлетико" французский нападающий уже объявил, а вот с переходом в "Барселону" всё пока под вопросом. Официальной информации об этом трансфере не появлялось.
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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