Футбол
Гризманн не знает, где продолжит карьеруLife.ru 06:06
Чемпион мира по футболу Антуан Гризманн до сих пор не определился со своим будущим клубом. Об уходе из "Атлетико" французский нападающий уже объявил, а вот с переходом в "Барселону" всё пока под вопросом. Официальной информации об этом трансфере не появлялось.
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Oppo и Xiaomi спрятали фронтальную камеру за экран смартфона
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Футбол
Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за Волански, выбежавшей на поле в середине первого тайма.
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Политика
МИД прокомментировал претензии Киева в суде ООН
Как сообщает ведомство, 3-7 июня в Гааге состоятся слушания по делу "Украина против Российской Федерации", инициированному Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965).
Обновлено вчера в 05:49
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Володин прокомментировал снос памятника Жукову в Харькове
Спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен, что украинский народ даст должную оценку действиям вандалов в Харькове, разрушивших накануне памятник маршалу Жукову.
Обновлено в 05:55
Авто
Озвучены цены на LADA Granta Cross
Отечественный автогигант объявил стоимость внедорожного универсала LADA Granta Cross, который поступит в продажу 12 июня.
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Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи в ходе торгов на бирже обновил исторический максимум, превысив 2700 пунктов.
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Происшествия
ГП: У экс-главы Клинского района обнаружено имущество на 9 млрд рублей
Вся сумма взыскания складывается из кадастровой стоимости земельных участках в Клинском районе в размере не менее 4,3 миллиарда рублей, а также 4,7 миллиарда рублей - как эквивалент уже отчужденного экс-главой района и его близкими имущества.
Обновлено в 05:30
Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Гаджеты
Huawei купила российские технологии распознавания лиц
Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".
Обновлено в 06:09
Происшествия
Томские полицейские обстреляли «Ниву» с подростком за рулем
Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, за рулем машины находился подросток.
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Галина Польских винит себя в трагедии, которая случилась с ее внуком
У Галины Польских от двух браков появились дочери – Ирада и Мария. Последняя подарила актрисе внука, в котором она просто не чает души.
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В США срочно госпитализировали 15-месячную дочь Кайли Дженнер
В США 15-месячную дочь Кайли Дженнер срочно госпитализировали в больницу.
Обновлено в 07:17
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе, которая ждет россиян в связи с празднованием Дня России. Выходной придется на среду, 12 июня.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Самолет «ЮТэйр» не смог вылететь из Уфы в Сургут из-за поломки
По данным онлайн-табло уфимского аэропорта, Boeing 737-500 по плану должен был вылететь из Уфы в Сургут в 5.20 (3.20 мск) 3 июня, самолет задержан до 12.15 (10.15 мск) Чиновник на правительственной оперативке рассказал, что командир судна при разбеге самолета решил не взлетать из-за сработавшей сигнализации.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие
Названы преимущества российских МиГ-35 перед американскими F-35
Ранее издание The National Interest сообщило, что новейший российский многоцелевой истребитель МиГ-35 может составить достойную конкуренцию американскому F-35 Lightning II.
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Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
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Энергетика
В Минэнерго России заявили, что дорожная карта по «Дружбе» выполняется
Участники переговоров по урегулированию ситуации с поставками загрязненной нефти по трубопроводу "Дружба" перешли к обсуждению технических и финансовых аспектов проблемы, ожидают, что все шаги по урегулированию ситуации будут выполнены в срок.
Обновлено в 06:29
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Россияне заметили снижение зарплат
Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия».
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Шоу-бизнес
Саша Савельева вышла на сцену впервые после рождения сына
Недавно певица, все свое время посвящающая сыну, впервые вышла в свет и даже спела на сцене.
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Рудковская оправдалась за нещадную эксплуатацию сына Плющенко
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Политика
WSJ: Россия резко сократила число военных специалистов в Венесуэле
Газета The Wall Street Journal сообщила о том, что Россия в последнее время якобы резко сократила число военных советников в Венесуэле.
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Футбол
Новосельцев болел против сборной России на ЧМ-2018 по футболу
Обновлено в 07:00
Происшествия
Boeing нашел дефектные детали в самолетах 737 NG и 737 MAX
Дефекты были найдены на предкрылках самолетов моделей Boeing 737 NG и Boeing 737 MAX по всему миру.
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Вакарчук рассказал, как завершить войну на Украине
По словам музыканта, "пример внутри страны" станет толчком для жителей неподконтрольных Киеву территорий быстрее "объединиться вместе с нами".
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Армия и оружие
«Она ж казённая»: украинский снайпер разорвал американскую винтовку
В социальных сетях появилась фотография снайперской винтовки Barrett M82, которую бравый солдат привёл в полную негодность.
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Транспорт
В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль
В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль, сообщается в пресс-релизе сервиса.
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