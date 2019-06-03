Футбол

Гризманн не знает, где продолжит карьеруСоветский спорт 04:42

Бывший нападающий Атлетико Антуан Гризманн ответил на вопрос о своем будущем. Это хороший вопрос, но я не знаю.
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Гризманн: моя следующая команда? Не знаю, хороший вопрос

Чемпионат05:00

Гризманн не знает, где продолжит карьеру

Советский спорт04:42

Антуан Гризманн: «Пока не знаю, где продолжу карьеру»

Матч ТВ04:06

Гризманн прокомментировал слухи о своем будущем

Спорт-Экспресс03:25

Гризманн: «Где продолжу карьеру? Не знаю, это хороший вопрос»

Sport24.ru03:20

Гризманн: мой новый клуб? Не знаю, хороший вопрос

Sport.ru05:29

Гризманн о продолжении карьеры: «Не знаю, это очень хороший вопрос»

Sports.ru04:14
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 15:21, Ашберн
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Следователи ищут виновных в гибели 15-летнего подростка в детском лагере в Бирском районе Башкирии.
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После дождя улицы Краснодара по традиции превратились в реки, из-за чего движение автомобилей было крайне затруднено.
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Испанский футбольный клуб «Барселона» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20.
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Киев готовится к захвату Крыма в Брюсселе

Речь идет о планах по захвату российского полуострова.
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Политика

Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы

Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию газеты The Wall Street Journal об отзыве российских военных специалистов из страны.
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Компания Volvo представила первый в России сервис «подписки на автомобиль» Volvo Car Drive.
Обновлено в 06:59
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В подмосковном поселке Путилково под Красногорском ножом в сердце убит 24-летний ветеран спецназа ГРУ Никита Белянкин.
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Матвиенко сравнила языковую ситуацию на Украине и в России

Украина ущемляет русский язык, в то время как Россия сохраняет национальные языки, даже если на них говорят в одном ауле.
Обновлено в 13:20
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Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска компании Kinodanz

По мнению блогера, в российском законодательстве точной информации о нормах цитирования нет, что делает ситуацию противоречивой.
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В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины

Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.
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Вертолёт вылетел на поиски упавшего за борт в Азовском море матроса

Спасатели на вертолёте МЧС вылетели на поиски матроса, упавшего за борт судна в Азовском море. Об этом сообщили в спасательном ведомстве.
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По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
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СК возбудил дело о хищениях на предприятии «Тольяттиазот»

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Жена бывшего короля Малайзии родила сына

О беременности молодой супруги бывшего короля Малайзии Мухаммада V Фариса стало известно в январе, хотя сама модель слухи о предстоящем пополнении в семье не подтверждала.
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Сборная Украины разгромила команду Панамы (4:1) в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира (U-20).
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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