Футбол
Гризманн не знает, где продолжит карьеруСоветский спорт 04:42
Бывший нападающий Атлетико Антуан Гризманн ответил на вопрос о своем будущем. Это хороший вопрос, но я не знаю.
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Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:37
Происшествия
Упавший флагшток убил подростка в детском лагере в Башкирии
Следователи ищут виновных в гибели 15-летнего подростка в детском лагере в Бирском районе Башкирии.
Обновлено в 13:28
Экономика
Повышение НДС не отразилось на бюджете
Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено в 02:45
Политика
Россию пригласили на торжества в Нормандии
Российскую делегацию пригласили на торжественные мероприятия по случаю 75-летней годовщины высадки союзников в Нормандии, сообщило посольство РФ во Франции.
Обновлено в 13:33
Общество
На затопленных после ливня улицах Краснодара работает спецтехника
После дождя улицы Краснодара по традиции превратились в реки, из-за чего движение автомобилей было крайне затруднено.
Обновлено в 13:27
Происшествия
Умер раненный пьяными украинскими полицейскими мальчик
В киевской больнице скончался мальчик, которого ранили пьяные полицейские. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 13:20
Футбол
«Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезон
Испанский футбольный клуб «Барселона» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20.
Обновлено в 14:23
Авто
Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня
"Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:20
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект о незаконном обогащении
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.
Обновлено в 14:00
Политика
Киев готовится к захвату Крыма в Брюсселе
Речь идет о планах по захвату российского полуострова.
Обновлено в 14:19
Политика
Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы
Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию газеты The Wall Street Journal об отзыве российских военных специалистов из страны.
Обновлено в 03:04
Авто
Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили
Компания Volvo представила первый в России сервис «подписки на автомобиль» Volvo Car Drive.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
В подмосковном поселке Путилково под Красногорском ножом в сердце убит 24-летний ветеран спецназа ГРУ Никита Белянкин.
Обновлено в 05:58
Гаджеты
Apple представила черную iOS 13
Обновлено в 14:21
Политика
Матвиенко сравнила языковую ситуацию на Украине и в России
Украина ущемляет русский язык, в то время как Россия сохраняет национальные языки, даже если на них говорят в одном ауле.
Обновлено в 13:20
Культура
Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска компании Kinodanz
По мнению блогера, в российском законодательстве точной информации о нормах цитирования нет, что делает ситуацию противоречивой.
Обновлено в 14:14
Политика
В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины
Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Вертолёт вылетел на поиски упавшего за борт в Азовском море матроса
Спасатели на вертолёте МЧС вылетели на поиски матроса, упавшего за борт судна в Азовском море. Об этом сообщили в спасательном ведомстве.
Обновлено в 13:15
Кино
Джейсон Стэйтем приедет в Москву
Стало известно, что британский актер Джейсон Стэйтем приедет в Москву 25 июня.
Обновлено в 08:20
Здоровье
Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам
Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.
Обновлено в 09:31
Здоровье
Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует
По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
Обновлено в 10:52
Происшествия
СК возбудил дело о хищениях на предприятии «Тольяттиазот»
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хищениях на предприятии "Тольяттиазот" на общую сумму более 2,5 млрд рублей.
Обновлено в 13:34
Политика
Российская делегация может принять участие в июньской сессии ПАСЕ
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключает проведения встречи парламентариев РФ с руководством ПАСЕ в начале июня.
Обновлено 01 июня в 05:01
Шоу-бизнес
Жена бывшего короля Малайзии родила сына
О беременности молодой супруги бывшего короля Малайзии Мухаммада V Фариса стало известно в январе, хотя сама модель слухи о предстоящем пополнении в семье не подтверждала.
Обновлено в 14:50
Футбол
Украина разгромила Панаму и вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ-2019
Сборная Украины разгромила команду Панамы (4:1) в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира (U-20).
Обновлено в 13:56
Авто
Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес
Зверева раскритиковала Седокову за «подарок смерти» онкобольным детям
Обновлено вчера в 20:49