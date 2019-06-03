Футбол
Гризманн не знает, где продолжит карьеруСоветский спорт 04:42
Бывший нападающий Атлетико Антуан Гризманн ответил на вопрос о своем будущем. Это хороший вопрос, но я не знаю.
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 16:56, Ашберн
Общество
Для опроса о храме в Екатеринбурге сформируют пять площадок
Напомним, ранее рабочую группу по судьбе храма Святой Екатерины расширили на две позиции.
Обновлено в 06:19
Авто
Седан Hyundai Solaris получил в России спецверсию
Дилеры Hyundai в России начали продажи лимитированной версии седана Hyundai Solaris — Super Series.
Обновлено в 05:23
Политика
В ПАСЕ предложили сохранять за депутатами голос при пересмотре полномочий их делегации
В регламентном комитете ПАСЕ в понедельник предложили запретить лишать депутатов права голоса и ряда других прав во время пересмотра полномочий их делегации.
Обновлено в 14:24
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Общество
В центре Петербурга поселился тюлененок
Обновлено в 09:52
Баскетбол
НБА хочет отказаться от использования слова «владелец»
В НБА хотят отказаться от терминологии, которая при характеристике отношений между баскетболистами и руководителями отсылает к конструкции «раб – владелец».
Обновлено в 14:39
Теннис
Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Обновлено в 15:51
Происшествия
Двое российских полицейских найдены мертвыми
В Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) найдены тела двух полицейских.
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес
Русская жена экс-короля Малайзии родила сына
Жена бывшего короля Малайзии, уроженка России Оксана Воеводина родила первого ребенка, передает StarHit.
Обновлено в 16:18
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Космос
Обнаружены загадочные световые сигналы из космоса
Международная группа астрономов обнаружила загадочное явление, связанное с двойной звездой AG Draconis, расположенной в 16 тысячах световых лет от Земли в созвездии Дракона.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
Во льдах Арктики всплыли три российские атомные подлодки
Три атомные подлодки Северного флота всплыли во льдах Арктики во время учений, сообщает пресс-служба СФ.
Обновлено в 09:18
Футбол
Экс-тренер «Рубина» может заменить Сарри в «Челси»
Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия претендует на место наставника "Челси", если Маурицио Сарри решит уйти в "Ювентус".
Обновлено в 14:51
Политика
Трамп встретился с Елизаветой II
Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Обновлено в 07:38
Транспорт
Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня
Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.
Обновлено в 11:59
Политика
Вексельберг назвал санкции США «тотальным жизненным кризисом»
Президент фонда «Сколково» и глава группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг назвал свое попадание в санкционный список США «полным жизненным кризисом».
Обновлено в 14:04
Общество
10 тысяч советских ГОСТов отменят в РФ
Глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что в России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:01
Политика
Кучма отреагировал на возвращение в контактную группу по Донбассу
Ранее Зеленский вернул Кучму в контактную группу по Донбассу.
Обновлено в 10:26
Футбол
Газинский не сыграет с Сан-Марино и Кипром
Полузащитник сборной России Юрий Газинский пропустит матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Сан-Марино и Кипра.
Обновлено в 14:48
Происшествия
В Киеве требуют отставки Авакова после смерти 5-летнего мальчика от рук полицейских
Собравшиеся зажгли "фаеры", требуют отправить министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в отставку после гибели пятилетнего мальчика, которого смертельно ранили во дворе пьяные сотрудники полиции В Киеве у здания главка МВД в эти минуты проходит протестная акция.
Обновлено в 16:12
Авто
Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено в 11:41
Экономика
Более 90% вкладов россияне размещают в 30 банках
В России по итогам первого квартала 2019 года доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков увеличилась с 89,6 до 90,3%. Рост доли рынка госбанков наблюдается с конца 2013 года.
Обновлено в 10:34
Футбол
Колыванов покинул должность главного тренера «Торпедо»
Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил об уходе главного тренера команды Игоря Колыванова.
Обновлено в 14:08
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 07:32
Наука
В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам
Российские физики из МФТИ разработали прототип новой лампы освещения.
Обновлено 01 июня в 04:51
Культура
Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей
Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 16:21
Экономика
В России захотели ввести сбор за сигареты
Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
Обновлено в 02:29