Гризманн не знает, где продолжит карьеруСоветский спорт 04:42

Бывший нападающий Атлетико Антуан Гризманн ответил на вопрос о своем будущем. Это хороший вопрос, но я не знаю.

Гризманн не знает, где продолжит карьеру

Общество Для опроса о храме в Екатеринбурге сформируют пять площадок Напомним, ранее рабочую группу по судьбе храма Святой Екатерины расширили на две позиции.

Авто Седан Hyundai Solaris получил в России спецверсию Дилеры Hyundai в России начали продажи лимитированной версии седана Hyundai Solaris — Super Series.

Политика В ПАСЕ предложили сохранять за депутатами голос при пересмотре полномочий их делегации В регламентном комитете ПАСЕ в понедельник предложили запретить лишать депутатов права голоса и ряда других прав во время пересмотра полномочий их делегации.

Гаджеты Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».

Баскетбол НБА хочет отказаться от использования слова «владелец» В НБА хотят отказаться от терминологии, которая при характеристике отношений между баскетболистами и руководителями отсылает к конструкции «раб – владелец».

Происшествия Двое российских полицейских найдены мертвыми В Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) найдены тела двух полицейских.

Шоу-бизнес Русская жена экс-короля Малайзии родила сына Жена бывшего короля Малайзии, уроженка России Оксана Воеводина родила первого ребенка, передает StarHit.

Футбол Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.

Космос Обнаружены загадочные световые сигналы из космоса Международная группа астрономов обнаружила загадочное явление, связанное с двойной звездой AG Draconis, расположенной в 16 тысячах световых лет от Земли в созвездии Дракона.

Армия и оружие Во льдах Арктики всплыли три российские атомные подлодки Три атомные подлодки Северного флота всплыли во льдах Арктики во время учений, сообщает пресс-служба СФ.

Футбол Экс-тренер «Рубина» может заменить Сарри в «Челси» Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия претендует на место наставника "Челси", если Маурицио Сарри решит уйти в "Ювентус".

Политика Трамп встретился с Елизаветой II Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.

Транспорт Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.

Политика Вексельберг назвал санкции США «тотальным жизненным кризисом» Президент фонда «Сколково» и глава группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг назвал свое попадание в санкционный список США «полным жизненным кризисом».

Общество 10 тысяч советских ГОСТов отменят в РФ Глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что в России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол Газинский не сыграет с Сан-Марино и Кипром Полузащитник сборной России Юрий Газинский пропустит матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Сан-Марино и Кипра.

Происшествия В Киеве требуют отставки Авакова после смерти 5-летнего мальчика от рук полицейских Собравшиеся зажгли "фаеры", требуют отправить министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в отставку после гибели пятилетнего мальчика, которого смертельно ранили во дворе пьяные сотрудники полиции В Киеве у здания главка МВД в эти минуты проходит протестная акция.

Авто Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469 Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.

Экономика Более 90% вкладов россияне размещают в 30 банках В России по итогам первого квартала 2019 года доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков увеличилась с 89,6 до 90,3%. Рост доли рынка госбанков наблюдается с конца 2013 года.

Футбол Колыванов покинул должность главного тренера «Торпедо» Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил об уходе главного тренера команды Игоря Колыванова.

Политика Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Наука В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам Российские физики из МФТИ разработали прототип новой лампы освещения.

Культура Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.