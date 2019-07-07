Футбол
Гризманн не явился в расположение «Атлетико»ProstoProSport вчера в 16:03
Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн не явился в расположение клуба для участия в предсезонной подготовке. Как сообщает Mundo Deportivo, фамилии игрока не оказалось в списке тех, кто прибыл на базу команды для начала тренировочного процесса.
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Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос принял участие в нашумевшем флешмобе Bottle Cap Challenge, в котором участники разным способом открывают крышку на бутылке.
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Большинство стран — членов ООН не признает присоединения Крыма, и Россия может отказаться признавать решения зарубежных судов по Крыму, равно как и другие государства смогут не признавать решения крымских судов.
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Названы регионы с самыми высокими доходами
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Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
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В Индии 29 человек погибли в ДТП с автобусом
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Обновлено вчера в 22:58
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Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника
Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал уволить главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.
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Минеральная вода «Терсинка» исчезнет с прилавков Кузбасса
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Суд арестовал капитана перевернувшегося в Черном море катера
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Специалисты по киберзащите покидают банки
Сегодня, 8 июля 2019 года, стало известно, что специалисты по кибербезопасности массово увольняются из банков, переходя в другие сферы.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Саудовская авиакомпания отказалась от закупки Boeing 737 MAX
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На оперативном совещании врио главы Башкирии Радий Хабиров озвучил кадровые перестановки в чиновничьем аппарате муниципалитета Уфы.
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Политика
В Абхазии и Южной Осетии прокомментировали резолюцию ОБСЕ
В Сухуме считают однобокой и ангажированной принятую в ОБСЕ резолюцию с призывом к России отменить своё решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено вчера в 13:01
Энергетика
Составлен прогноз по ценам на бензин в России к 2024 году
По мнению экспертов, по итогам 2019 года средняя розничная стоимость литра бензина в РФ составит 48,36 рубля.
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Общество
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме
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В Кемерове после падения с балкона девятого этажа погиб голый мужчина
В Кемерове в ночь на понедельник, 8 июля, при падении с балкона девятого этажа насмерть разбился мужчина.
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Бывший министр здравоохранения Валерий Кожевников возглавил Минздрав Забайкальского края.
Обновлено в 02:21
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Григорий Лепс споет дуэтом со Стивеном Сигалом
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Происшествия
Мантуров заявил о сохранении у заказчиков интереса к SSJ100
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что произошедшая в мае в московском аэропорту Шереметьево авиакатастрофа с Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) не повлияла на интерес компаний к самолету.
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Армия и оружие
Погибшие на подлодке моряки «предотвратили катастрофу планетарного масштаба»
На похоронах подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля, один из высокопоставленных военных чиновников заявил, что моряки предотвратили глобальную катастрофу.
Обновлено вчера в 03:23