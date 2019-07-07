Футбол

Гризманн не явился в расположение «Атлетико»ProstoProSport вчера в 16:03

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн не явился в расположение клуба для участия в предсезонной подготовке. Как сообщает Mundo Deportivo, фамилии игрока не оказалось в списке тех, кто прибыл на базу команды для начала тренировочного процесса.
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Антуан Гризманн
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