Футбол
Гризманн не явился в расположение «Атлетико»ProstoProSport вчера в 16:03
Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн не явился в расположение клуба для участия в предсезонной подготовке. Как сообщает Mundo Deportivo, фамилии игрока не оказалось в списке тех, кто прибыл на базу команды для начала тренировочного процесса.
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Экс-глава РСТ Забайкалья Батуева стала министром ЖКХ
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