Футбол

Гризманн назвал самого жесткого соперникаГазета.Ru вчера в 23:00

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Новичок "Барселоны" Антуан Гризманн рассказал, кого считает самым жестким соперником в своей карьере, передает официальный сайт каталонского клуба. Он заявил, что самым жестким противником считает еще одного вновь прибывшего в "Барселону" игрока - Френки Де Йонга.
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