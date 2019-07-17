Футбол
Гризманн назвал самого жесткого соперникаГазета.Ru вчера в 23:00
Новичок "Барселоны" Антуан Гризманн рассказал, кого считает самым жестким соперником в своей карьере, передает официальный сайт каталонского клуба. Он заявил, что самым жестким противником считает еще одного вновь прибывшего в "Барселону" игрока - Френки Де Йонга.
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Гризманн: «Де Йонг — самый жесткий соперник, с которым я когда-либо сталкивался»
Sport24.ruвчера в 22:27
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Московский гарнизонный военный суд (МГВС) санкционировал заочный арест двух фигурантов дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина – бывших членов правления "Еврофинанс Моснарбанка" Владимира Столяренко и Александра Бондаренко, которым вменяется эпизод мошенничества, они объявлены в международный розыск, следует из официальной базы суда, это подтвердил РИА Новости и адвокат одного из фигурантов.
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Происшествия
Новости за ночь: Семьи погибших в крушении MH17 обратились к России
1 Семьи погибших в крушении MH17 призвали РФ к ответу В связи с пятой годовщиной крушения малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года родственники обратились к России.
Обновлено в 00:50
Гаджеты
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Либо же Apple может выпустить какие-то лимитированные версии с таким логотипом. Конечно, если эти слухи вообще правдивы.
Обновлено вчера в 12:12
Политика
Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено вчера в 12:56
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В Екатеринбурге более 60 тысяч человек прошли Царским крестным ходом
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В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США
Парламентская ассамблея НАТО случайно опубликовала секретный доклад, в котором были указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
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Музыка
Скончался известный южноафриканский певец Джонни Клегг
Во вторник в возрасте 66 лет скончался известный южноафриканский певец и автор песен британского происхождения Джонни Клегг.
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Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
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Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза
С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 17:45
Экономика
Турецкие отели снизили цены для россиян
Обновлено вчера в 12:48
Здоровье
В Бурятию прилетает помощник министра здравоохранения России
Помощник главы минздрава России проверит медучреждения Бурятии 17 и 18 июля в Бурятии работает помощник министра здравоохранения России Ирина Андреева.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции
Обновлено вчера в 19:36
Политика
Участие депутатов в назначении министров предлагает Володин
Сам председатель Госдумы считает, что важнейшим условием качества работы государства является максимальная четкость и прозрачность процедур, в том числе во взаимодействии парламента и исполнительной власти, о чем ранее Володин говорил в интервью "Газете.Ru".
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Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Армия и оружие
Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ
Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено 15 июля в 17:01
Общество
Госдума приняла закон о штрафах за фальшивый техосмотр
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении пакет законопроектов об ужесточении наказания за нарушения в системе технического осмотра (ТО) автомобилей.
Обновлено вчера в 09:07
Армия и оружие
Германские СМИ призывают дать отпор «российской агрессии»
Россия не откажется от своих новых ракет, которые якобы нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и не будет его спасать, поэтому на Западе необходимо забыть про ДРСМД и дать отпор "российской агрессии".
Обновлено в 01:07
Кино
Netflix представил первый кадр «Ведьмака» на Плотве
Ранее Netflix опубликовал подборку фотографий главных героев «Ведьмака», а также представил постер и логотип сериала.
Обновлено вчера в 16:28
Финансы
Эксперт назвал самый плохой день для рубля
"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено вчера в 21:00
Кино
Скончалась актриса Ольга Вяликова
Центральный академический театр Российской армии сообщил о смерти 65-летней актрисы Ольги Вяликовой.
Обновлено вчера в 07:45
Технологии
«Авантюра с самого начала»: что происходит с телескопом БТА
Специальная астрофизическая обсерватория РАН в Карачаево-Черкессии снова осталась без своего главного инструмента — большого азимутального телескопа (БТА), крупнейшего в Евразии оптического телескопа с шестиметровым зеркалом.
Обновлено вчера в 12:09
ЖКХ
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Тариф на оплату коммунальной услуги «Вывоз твёрдых бытовых отходов» могут поставить в зависимость от количества контейнеров, установленных на площадках по сбору мусора.
Обновлено вчера в 07:25
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Смарт-часы Huami Amazfit GTR смогут проработать 74 дня без подзарядки
Новые смарт-часы Huami Amazfit GTR смогут проработать 74 дня без подзарядки.
Обновлено вчера в 15:47
Политика
Лавров заявил о попытках разжигать русофобские настроения в Грузии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность попытками радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения.
Обновлено вчера в 17:29
Шоу-бизнес
Иркутяне присоединились к флэшмобу на странице Леди Гаги
Иркутяне присоединились к флэшмобу в официальном аккаунте певицы Леди Гаги.
Обновлено в 00:29
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Каждый пятый житель затопленных территорий хотели бы переехать
Согласно опросу, проведенному среди жителей территорий Иркутской области, попавших в зону подтопления, около 20% хотели бы уехать с затопленных мест в другие населенные пункты.
Обновлено вчера в 23:45