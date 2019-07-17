Футбол
Гризманн назвал самого жесткого соперникаГазета.Ru вчера в 23:00
Новичок "Барселоны" Антуан Гризманн рассказал, кого считает самым жестким соперником в своей карьере, передает официальный сайт каталонского клуба. Он заявил, что самым жестким противником считает еще одного вновь прибывшего в "Барселону" игрока - Френки Де Йонга.
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Гризманн: «Де Йонг — самый жесткий соперник, с которым я когда-либо сталкивался»
Sport24.ruвчера в 22:27
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