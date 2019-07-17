Футбол

Гризманн назвал самого жесткого соперникаГазета.Ru вчера в 23:00

Новичок "Барселоны" Антуан Гризманн рассказал, кого считает самым жестким соперником в своей карьере, передает официальный сайт каталонского клуба. Он заявил, что самым жестким противником считает еще одного вновь прибывшего в "Барселону" игрока - Френки Де Йонга.
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Антуан Гризманн высказался по поводу игры Френки де Йонга

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Антуан Гризманн
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Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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