Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн считает, что экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан мог бы стать отличным тренером для национальной команды.

Гризманн: лучшим тренером для сборной Франции мог бы стать Зидан

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