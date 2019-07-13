Футбол

Гризманн: хочу выиграть все с «Барселоной»Газета.Ru вчера в 17:44

Новичок каталонской "Барселоны" Антуан Гризманн прокомментировал переход в стан сине-гранатовых, передает AS. Форвард перешел в клуб 12 июля за €120 млн, прописанные в контракте француза в качестве отступных. Соглашение Гризманна с "Барсой" рассчитано до лета 2024 года.
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Гризманн: «Моя цель в „Барселоне“ — выиграть все»

Sport24.ruвчера в 16:21

Гризманн: «Моя цель в „Барселоне“ - выиграть всё»

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Гризманн: моя цель — выиграть с «Барселоной» всё

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Гризманн: хочу выиграть все с «Барселоной»

Газета.Ruвчера в 17:44

Гризманн о «Барселоне»: «Цель – выиграть все: Кубок, чемпионат и ЛЧ»

Sports.ruвчера в 15:44
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В Тверской области в субботу разбился дельталет.
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Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.
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На этой неделе передовую Данию потрясло сообщение одной из самых известных персон страны — о том, что она намерена свести счеты с жизнью.
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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