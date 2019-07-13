Футбол

Гризманн: хочу выиграть все с «Барселоной»Газета.Ru вчера в 17:44

Новичок каталонской "Барселоны" Антуан Гризманн прокомментировал переход в стан сине-гранатовых, передает AS. Форвард перешел в клуб 12 июля за €120 млн, прописанные в контракте француза в качестве отступных. Соглашение Гризманна с "Барсой" рассчитано до лета 2024 года.
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Гризманн: «Моя цель в „Барселоне“ — выиграть все»

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Гризманн о «Барселоне»: «Цель – выиграть все: Кубок, чемпионат и ЛЧ»

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Гризманн: «Хочу выиграть с „Барселоной“ всё: чемпионат, Кубок и ЛЧ»

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Гризманн: моя цель — выиграть с «Барселоной» всё

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Гризманн: «Моя цель в „Барселоне“ - выиграть всё»

Sport.ruвчера в 18:30
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Жители Донецка сообщили о начале боя в направлении Песок

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На дом Габунии повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
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На видео засняли просящего помощи у людей морского дьявола

Морской биолог Монти Холл, который находился на борту лодки и наблюдал за произошедшим, указал, что морской дьявол оставался на месте, пока Джейк три раза нырял, пытаясь снять крючок.
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Табличку с фамилией Гризманна около стадиона «Атлетико» испачкали

Табличка с фамилией француза около стадиона «Ванда Метрополитано» была испорчена: ее испачкали, а на фамилию футболиста нанесли наклейки.
Обновлено вчера в 15:09
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Сексуальная львица и мисс гламур: 5 поз для пляжной фотосессии, после которой обзавидуются подруги

Девушка села так сама, очки трогала руками — это осталось от предыдущей позы, и я попросил вторую руку положить на коленку — поза как бы замкнулась.
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Эд Ширан рассказал, что страдает от страшной болезни

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Волейболисты сборной России вышли в финал Лиги наций

Ранее мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций.
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Общество

Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд

Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов.
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Политика

Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России

Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
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В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина

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Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
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В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха

Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.
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В Хабаровске полицейский сбил троих пешеходов

Обновлено вчера в 22:29
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Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году

Помимо кроссоверов, на российском рынке в 2019 году появится и Mazda 3. Продажи новинки в России стартуют уже летом.
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Аналитики сообщили о самом высоком с 2007 года риске рецессии в Великобритании

Великобритания столкнулась с самым высоким за 12 лет риском рецессии и плохо подготовлена к тому, чтобы справиться с ней, приводит данные аналитического центра Resolution Foundation газета The Financial Times.
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Наличие в рационе мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров, содержащихся в некоторых растительных маслах, может способствовать избавлению от опасного висцерального (брюшного) жира.
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Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

В Москве родные 20-летней девушки силой увели ее из кризисного центра и передали в Чечню жениху, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 22:06
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Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
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«Челси» одержал первую победу при Лэмпарде

Обновлено вчера в 13:14
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Человек в кадре говорит, что после ночи в гостиничном номере он решил посмотреть в телефоне девушки переписку, из которой сделал вывод, что стюардесса изменяла ему.
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Оксана Федорова показала фигуру в купальнике

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Организаторы штурма «Зоны 51» предложили бежать как Наруто – персонаж японского мультфильма, который осуществлял спринтерские забеги в полусогнутом состоянии, откидывая руки назад.
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Повреждённую паводком дамбу в иркутском Тулуне восстановят к 18 июля

Дамба в городе Тулуне Иркутской области, которая была повреждена в результате сильного паводка, будет восстановлена к 18 июля.
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Дженнифер Лопес исполнила откровенный танец для футболистки сборной США

Американская певица Дженнифер Лопес на своем концерте исполнила откровенный танец для футболистки сборной США Карли Ллойд.
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Пьяные украинские военные избили командира из-за премии

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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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