Футбол
Гризманн: хочу выиграть все с «Барселоной»Газета.Ru вчера в 17:44
Новичок каталонской "Барселоны" Антуан Гризманн прокомментировал переход в стан сине-гранатовых, передает AS. Форвард перешел в клуб 12 июля за €120 млн, прописанные в контракте француза в качестве отступных. Соглашение Гризманна с "Барсой" рассчитано до лета 2024 года.
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Антуан Гризманн: «Не могу дождаться возможности тренироваться с Месси каждый день»
Спорт-Экспрессвчера в 17:26
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