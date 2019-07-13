Футбол
Гризманн: хочу выиграть все с «Барселоной»Газета.Ru 17:44
Новичок каталонской "Барселоны" Антуан Гризманн прокомментировал переход в стан сине-гранатовых, передает AS. Форвард перешел в клуб 12 июля за €120 млн, прописанные в контракте француза в качестве отступных. Соглашение Гризманна с "Барсой" рассчитано до лета 2024 года.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:35, Вашингтон
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