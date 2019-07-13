Футбол

Гризманн: хочу выиграть все с «Барселоной»Газета.Ru 17:44

Новичок каталонской "Барселоны" Антуан Гризманн прокомментировал переход в стан сине-гранатовых, передает AS. Форвард перешел в клуб 12 июля за €120 млн, прописанные в контракте француза в качестве отступных. Соглашение Гризманна с "Барсой" рассчитано до лета 2024 года.
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Гризманн: «Моя цель в „Барселоне“ — выиграть все»

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Гризманн: «Моя цель в „Барселоне“ - выиграть всё»

Sport.ru18:30

Антуан Гризманн: Хочу повеселиться с Умтити и Дембеле

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Гризманн: моя цель — выиграть с «Барселоной» всё

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Антуан Гризманн: «Не могу дождаться возможности тренироваться с Месси каждый день»

Спорт-Экспресс17:26

Гризманн о «Барселоне»: «Цель – выиграть все: Кубок, чемпионат и ЛЧ»

Sports.ru15:44
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:35, Вашингтон
Политика

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Эксперт рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы

Исполнительный директор Альянс туристических агентств Наталия Осипова рассказала, что чаще всего туристы из России жалуются на перенос или задержку рейса, а также на неожиданную замену отеля.
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Российские волейболисты вышли в финал Лиги наций

По итогам предварительных встреч, которые прошли с 31 мая по 30 июня, сборные России, Франции, Ирана, Польши и Бразилии, ставшие сильнейшими, а также волейболисты из США на правах организатора турнира вышли в "Финал шести".
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В Нью-Йорке более 40 тыс. человек остались без электричества

В Нью-Йорке свыше 43 тыс. жителей остались без электричества, передает Fox News.
Обновлено в 20:56
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Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве

Обновлено в 07:25
Политика

Бойко назвал последствия «дикой» политики Киева в отношениях с Россией

Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко рассказал, что Украина вела "дикую" политику в экономических отношениях с Россией, и это привело к падению национальной валюты и потере сотен тысяч рабочих мест из-за отсутствия торговли на российском рынке.
Обновлено в 17:56
Армия и оружие

Пьяные бойцы ВСУ избили своего командира за невыплату премии

Обновлено в 16:32
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«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ

Футболисты московского «Спартака» обыграли «Сочи» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:04
Политика

Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом, сообщило агентство УНИАН.
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Посетители Reddit выяснили, что такая проблема существует и у пользователей, основу системы которых составляют ядра серии Linux 5.0 и новее, а владельцы видеокарт Nvidia столкнулись с «экраном смерти» при установке нового процессора AMD.
Обновлено в 20:00
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Обновлено в 19:43
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Прокрастинация у женщин связана с низким уровнем дофамина

Установлено, что у женщин недостаток дофамина является причиной прокрастинации. При этом, у мужчин не было обнаружено подобной взаимосвязи.
Обновлено в 18:05
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Жена Овечкина показала семейную идиллию на роскошной яхте

В августе прошлого года в звёздной семье дочери актрисы Веры Глаголевой и хоккеиста Александра Овечкина родился сын Сергей.
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Названы 10 самых популярных иномарок в России

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Сетелем Банк повысил ставки по нескольким программам автокредитования

Сетелем Банк повысил ставки по нескольким программам автокредитования на 0,5 процентного пункта.
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Как приготовить идеальный фарш для идеальной котлеты?

Не поддается счету количество блюд, которые можно из него приготовить.
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Южные киты перешептываются для защиты потомства

Обновлено вчера в 10:47
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И ночью жарко: горячий фоторепортаж с ночного купания в Екатеринбурге

На Урал пришла аномальная жара. Многие екатеринбуржцы отправились загород, поближе к водоемам, где можно поплавать.
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Асмус призналась, что изнуряет себя диетами и голодовками

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Происшествия

В Австралии сняли на видео морского дьявола, попросившего человека о помощи

Одним из сноркелистов оказался подводный фотограф Джейк Уилтон, который часто плавает в районе рифа Нингалу и уже не раз видел именно этого ската.
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Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
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Виктор Дробыш анонсировал концерт Николая Носкова в декабре

Перенесший инсульт Николай Носков даст сольный концерт в столичном Крокус Сити Холле 9 декабря.
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Тимошенко назвала виновных в переплатах украинцев за газ

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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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