Футбол
Гризманн: хочу выиграть все с «Барселоной»Газета.Ru 17:44
Новичок каталонской "Барселоны" Антуан Гризманн прокомментировал переход в стан сине-гранатовых, передает AS. Форвард перешел в клуб 12 июля за €120 млн, прописанные в контракте француза в качестве отступных. Соглашение Гризманна с "Барсой" рассчитано до лета 2024 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:25, Вашингтон
Политика
Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука
Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 11:53
Гаджеты
Для исправления работы Destiny 2 на AMD Ryzen 3000 придётся обновить BIOS
Компания отмечает, что уже отправила свежий BIOS производителям материнских плат и ожидает, что обновление доберётся до пользователей в ближайшие дни: возможно, уже в начале следующей недели.
Обновлено в 05:57
Происшествия
На Волге столкнулись теплоход и яхта
Инцидент случился с теплоходом «Алексей Толстой» и яхтой «Потудань».
Обновлено в 17:48
Шоу-бизнес
Собчак ответила Виторгану на интимное фото Нинидзе
Ксения Собчак ответила экс-супругу Максиму Виторгану в инстаграме на интимное фото 28-летней Нино Нинидзе, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 13:37
Теннис
Колумбийцы Кабаль и Фара выиграли Уимблдон в парном разряде
Определились победители Уимблдонского теннисного турнира в мужском парном разряде. Ими стали колумбийцы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара.
Обновлено в 16:21
Армия и оружие
Раскрыта либеральная ложь о якобы «секретных» захоронениях подводников с АС-31
В либеральных блогах и СМИ появились заявления о том, что церемония якобы была закрытая, что могилы «в неизвестном месте остались безымянными» и что «в силу секретности церемонии» никаких почестей от командования ВМФ России оказано не было.
Обновлено в 16:33
Футбол
«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
«Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:39
Политика
Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом
Обновлено в 13:40
Авто
Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году
Помимо кроссоверов, на российском рынке в 2019 году появится и Mazda 3. Продажи новинки в России стартуют уже летом.
Обновлено вчера в 08:03
Общество
В Москве устроят салют в честь 75-летия освобождения Вильнюса
Обновлено вчера в 01:15
Политика
Конгресс США одобрил введение санкций против госдолга России
Палата представителей конгресса США одобрила введение санкций в отношении российского суверенного долга.
Обновлено вчера в 00:48
Кино
Скоропостижно скончалась актриса Стефани Низник
Американская актриса и звезда серии фильмов «Звездный путь» Стефани Низник умерла в возрасте 52 лет, сообщил 13 июля телеканал Fox News.
Обновлено в 17:20
Шоу-бизнес
Жена Овечкина опубликовала фото пары на яхте во время отпуска в Италии
Хоккеист с супругой проводят отпуск в Италии. Шубская опубликовала снимки отдыха пары на яхте.
Обновлено в 16:52
Происшествия
Состояние избитой в Ингушетии девочки улучшилось
Уполномоченный по правам ребёнка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что состояние девочки, избитой в республике, улучшилось.
Обновлено в 07:57
Кино
Он сказал «Поехали!»: как «Беспечный ездок» изменил отношение к байкерам
50 лет назад, 14 июля 1969 года, на экраны вышел «Беспечный ездок», один из тех редких фильмов, значение которых для истории мирового кино стало ясно едва ли не на следующий день после премьеры.
Обновлено в 17:02
Футбол
«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ
Футболисты московского «Спартака» обыграли «Сочи» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:04
Общество
В Турции признались в повторном использовании еды со шведского стола
Турецкие отели могут повторно выставлять на шведский стол продукты с длительным сроком хранения.
Обновлено в 06:06
Политика
Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 16:58
Теннис
Серена Уильямс проиграла Симоне Халеп в финале Уимблдона
Румынская теннисистка Симона Халеп стала победительницей Уимблдона.
Обновлено в 10:06
Армия и оружие
Артём Здунов встретился с замминистра обороны РФ
12 июля состоялась рабочая встреча Артёма Здунова с заместителем Министра обороны РФ Тимуром Ивановым, в ходе которой стороны обсудили строительство объектов инфраструктуры Каспийской флотилии на территории Дагестана.
Обновлено в 13:56
Политика
Грузинские виноделы требуют извинений от гендиректора «Рустави 2»
По первому каналу на российском телевидении сообщалось, что в Грузии в области Кахетия местные виноделы устроили митинг с требованием о том, чтобы генеральный директор грузинского канала «Рустави 2» Ника Гварамия извинился за нецензурные высказывания в адрес грузинского вина.
Обновлено вчера в 12:50
Гаджеты
На Giztop за 230 долларов предлагают купить Xiaomi Mi A3
В описании указали, что Mi A3 получил тройную камеру с датчиками 48, 8 и 2 Мп, а также фронтальный фотодатчик на 32 Мп.
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала фигуру в купальнике
Известная модель, телеведущая Оксана Федорова уехала отдыхать в Сочи, где предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком.
Обновлено в 13:00
Космос
Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградам
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин представит к госнаградам специалистов, устранивших замечания к ракете "Протон-М" перед ее стартом.
Обновлено в 16:23
Политика
Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 07:25
Гаджеты
Intel завалит покупателей рекламой вместо снижения цен на процессоры
По мнению журналиста, ожидать снижения стоимости «железа» от Intel, которое могло бы сократить разрыв в ценовой политике двух конкурирующих компаний, не стоит.
Обновлено в 10:21
Экономика
Сбербанк спрогнозировал рост доли расходов россиян на еду
Сбербанк отмечает, что расходы на еду останутся повышенными до тех пор, пока реальные доходы населения существенно не увеличатся.
Обновлено в 06:01
Экономика
Кабмин поручил Минэкономразвития и Минфину представить предложения по реформированию ФЦП
Российское правительство поручило Минэкономразвития и Министерству финансов РФ за полтора месяца разработать и представить новый механизм реформирования системы федеральных целевых программ (ФЦП).
Обновлено в 07:38