За «Барселону» дебютировали Антуан Гризманн и Френки де Йонг. 28-летний француз летом перешел в «Барсу» из «Атлетико» за 120 миллионов евро, 22-летний голландец – из «Аякса» за 75+11 млн. Видеотрансляция матча «Атлетик» – «Барселона».

Гризманн и де Йонг дебютировали за «Барселону»

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