Футбол
Гризманн и де Йонг дебютировали за «Барселону»Sports.ru вчера в 15:04
За «Барселону» дебютировали Антуан Гризманн и Френки де Йонг. 28-летний француз летом перешел в «Барсу» из «Атлетико» за 120 миллионов евро, 22-летний голландец – из «Аякса» за 75+11 млн. Видеотрансляция матча «Атлетик» – «Барселона».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Гризманн в дебютном матче за «Барсу» нанес 3 удара – два мимо, один заблокировали
Sports.ruвчера в 17:32
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 02:39, Ашберн
Происшествия
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Жуковский
Обновлено 15 августа в 00:19
Технологии
Британия поможет школам Узбекистана улучшить изучение английского языка
Стороны договорились о сотрудничестве в рамках проекта по реформированию изучения английского языка в школах Future English (английский для будущего).
Обновлено в 01:14
Происшествия
В Воронеже разыскивают подбросившую в храм младенца женщину
Инцидент произошел утром в среду, 14 августа, около 06.30.
Обновлено вчера в 13:15
Здоровье
Двухлетней малышке с сердцем на правой стороне срочно нужна операция
На четвертом месяце беременности мама близняшек Амина Алибекова узнала, что у одной из девочек порок сердца.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
При пожаре в гостинице в Одессе погибли восемь человек
На месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе найдены тела восьми человек, сообщает портал Думская.net.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
В Крыму случайно запустили управляемую ракету
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
Вскрытие показало причину смерти американского миллиардера-педофила
Стали известны официальные результаты судмедэкспертизы, проводившейся с целью определения причины смерти американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и организации оргий с несовершеннолетними.
Обновлено вчера в 17:33
Политика
«Яндекс» назвал сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости» слухами
"Яндекс" назвал сообщения о закрытии своего новостного агрегатора слухами. "Мы слухи не комментируем", — заявил представитель компании РБК.
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия
Пираты захватили судно с россиянами у берегов Камеруна
Обновлено вчера в 08:18
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Шоу-бизнес
Аккаунт Бузовой в Instagram требуют заблокировать
Обновлено вчера в 06:34
Происшествия
Конор Макгрегор ударил по лицу пожилого мужчину
Один из мужчин отказался выпить, но боец настаивал на своем. Вскоре после этого Конор ударил пожилого мужчину по лицу.
Обновлено 15 августа в 05:28
Политика
Трамп мечтает купить Гренландию
Обновлено 15 августа в 20:48
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено вчера в 12:56
Экономика
В Татарстане инвестор намерен открыть производство газовых баллонов
Компания "Газовый вектор" намерена запустить на территории новой особой экономической зоны "Алма" в Татарстане производство газовых баллонов.
Обновлено вчера в 11:56
Авто
16 самых популярных автобусов СССР: вы все вспомните?
Обновлено в 01:00
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Обновлено вчера в 13:44
Футбол
Адурис оценил победу «Атлетика» над «Барселоной»
Нападающий «Атлетика» Ариц Адурис оценил победу над «Барселоной» (1:0) в матче 1-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие
Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ
Сирийская армия в пятницу установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, передает радиостанция Sham FM.
Обновлено вчера в 12:48
Кино
Умер голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации
Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.
Обновлено вчера в 20:57
Футбол
«Бавария» подтвердила договоренность с «Барселоной» об аренде Коутиньо
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо перейдет в «Баварию».
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
В Германии дислоцированы больше всего американских военных в Европе — в общей сложности 35 тысяч.
Обновлено вчера в 19:14
Путешествия
Объяснена непопулярность «все включено» на российских курортах
Собеседник агентства добавил, что также причины непопулярности системы могут быть связаны с ценами на авиабилеты, частотой рейсов и, кроме того, длительностью пляжного сезона и стоимостью продукции сельского хозяйства.
Обновлено в 02:20
Политика
В Госдуме предложили заменить крымские химзаводы на предприятия ОПК
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил поэтапно закрыть химические заводы на севере полуострова и заменить их кластером предприятий, специализирующихся на оборонзаказах.
Обновлено в 02:08
Космос
Роскосмос разработал способ маскировки спутников
Обновлено вчера в 21:02
Общество
Ростов вошел в десятку самых востребованных городов для проживания
Самыми востребованными городами стали Москва, хотя здесь самое дорогое жилье, и Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 06:10
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00