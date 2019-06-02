Футбол

Гризманн и Неймар хотят в «Барселону»Нева Спорт вчера в 13:57

Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн и бразильский форвард французского «Пари Сен Жермен» Неймар хотят перейти в «Барселону». Об этом сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, каталонцы нацелены на Гризманна и надеются заменить им Филиппе Коутиньо.
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Гризманн хочет в «Барселону» не один, а с Неймаром

Спорт-Экспрессвчера в 15:10

Гризманн и Неймар хотят перейти в «Барселону»

Газета.Ruвчера в 08:26

Гризманн и Неймар хотят перейти в «Барселону»

Чемпионатвчера в 13:27

Источник: Гризман и Неймар хотят перейти в «Барселону»

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Mundo Deportivo: Гризманн и Неймар хотят играть в «Барселоне»

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СМИ: Гризманн и Неймар хотят перейти в «Барселону»

Матч ТВвчера в 13:49

«Барселона» подпишет Антуана Гризманна – Месси против

ODDS.ruвчера в 02:44
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Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube

На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
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Стало известно, где в РФ лучше всего покупают новые пикапы

Как сообщает сайт аналитического агентства «АВТОСТАТ», за первые четыре месяца этого года в России было продано 3 000 новых пикапов.
Обновлено вчера в 09:15
Экономика

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Экономика

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Обновлено вчера в 23:05
Происшествия

В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека

Ранее в понедельник местные СМИ сообщили о нападении на человека с применением топора в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:07
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $61

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,2% - до $60,62 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 01:16
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Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье

Обновлено в 02:28
Политика

Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России

Международный суд ООН с 3 по 7 июня намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
Обновлено вчера в 18:17
Происшествия

В Кызыле свадебный кортеж попал в ДТП

В Кызыле свадебный кортеж сотрудника полиции попал в ДТП, сообщили РИА Новости в МВД Тувы.
Обновлено в 02:50
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

В Рязанской области произошло смертельное ДТП

Авария произошла на 198-м км трассы М-6. Также сообщается, что в результате столкновения транспортных средств пострадали пять человек.
Обновлено вчера в 23:57
Общество

Роспотребнадзор за три месяца изъял более 19 т молочной продукции

Роспотребнадзор в первом квартале 2019 года изъял из оборота более 19 т молока и молочной продукции, сообщается на сайте службы.
Обновлено в 01:39
Авто

Отечественная LADA Vesta поступила на службу в полицию Словакии

Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии в мае 2019 года получила новый автомобиль – универсал LADA Vesta SW Cross.
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Bloomberg: Apple закроет iTunes

Косвенно подготовку к закрытию подтверждает и тот факт, что на страницах сервиса в социальных сетях Instagram и Facebook идёт перенаправление на основной сайт Apple TV.
Обновлено в 02:21
Экономика

SOCAR и Сбербанк создали предприятие для загрузки Антипинского НПЗ

Азербайджанская SOCAR и Сбербанк в конце мая создали совместное предприятие – ООО «Сокар энергоресурс», следует из данных ЕГРЮЛа.
Обновлено вчера в 18:56
Политика

В Раде оценили снос бюста Жукова националистами

Обновлено в 01:11
Политика

Мэр Харькова призвал не стесняться переговоров с Россией

Мэр заверил, что бюст Жукова будет восстановлен, а имя маршала вернут центральному проспекту города.
Обновлено в 02:21
Происшествия

Круизный лайнер врезался в катер, есть пострадавшие

В Венеции круизный лайнер столкнулся с туристическим катером, сообщает ANSA. В результате инцидента пострадали четверо пожилых туристов.
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Максим Виторган вместе отдыхают на Кипре

Уже сегодня утром, несмотря на тщательную конспирацию Собчак, внимательные поклонники заметили, как Виторган и экс-супруга вместе принимают солнечные ванны.
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Цеков, комментируя слова Порошенко, даже вспомнил русскую и украинскую пословицу - сколько ни говори "халва", во рту слаще не станет, то есть сколько бы ни говорили, что Крым украинский, этого никогда уже не будет.
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Происшествия

В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере

В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Футбол

«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в премьер-лиге

Футболисты "Уфы" уступили томской "Томи" в ответном стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне, но сохранили место в элитном дивизионе по сумме двух игр.
Обновлено вчера в 08:59
Экономика

Производитель самолета Sukhoi SuperJet 100 оценен в 45 млрд рублей

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС; входит в холдинг «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАК), которая занимается выпуском пассажирского ближнемагистрального лайнера SSJ100, оценена в 44,8 млрд руб., рассказали «Ведомостям» три человека, близких к ОАК.
Обновлено вчера в 17:54
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Владимир Познер попал в базу «Миротворца»

Обновлено вчера в 05:31
Политика

Запрет на поставки угля и нефтепродуктов на Украину вступил в силу

Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на территорию Украины вступил в силу 1 июня, следует из постановления правительства.
Обновлено 01 июня в 02:29
Футбол

Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
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Волочкова показала выступление, за которое отказался платить мэр Анапы

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Эксперты выяснили, из каких стран туристы привозят лишние килограммы

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Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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