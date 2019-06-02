Гризманн и Неймар хотят в «Барселону»Нева Спорт вчера в 13:57

Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн и бразильский форвард французского «Пари Сен Жермен» Неймар хотят перейти в «Барселону». Об этом сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, каталонцы нацелены на Гризманна и надеются заменить им Филиппе Коутиньо.

Гризманн и Неймар хотят в «Барселону»

Политика Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.

Авто Стало известно, где в РФ лучше всего покупают новые пикапы Как сообщает сайт аналитического агентства «АВТОСТАТ», за первые четыре месяца этого года в России было продано 3 000 новых пикапов.

Экономика В России захотели ввести сбор за сигареты Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».

Экономика 18% россиян пожаловались на снижение зарплат В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.

Происшествия В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека Ранее в понедельник местные СМИ сообщили о нападении на человека с применением топора в здании мэрии Южно-Сахалинска.

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $61 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,2% - до $60,62 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Политика Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России Международный суд ООН с 3 по 7 июня намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Происшествия В Кызыле свадебный кортеж попал в ДТП В Кызыле свадебный кортеж сотрудника полиции попал в ДТП, сообщили РИА Новости в МВД Тувы.

Транспорт Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.

Происшествия В Рязанской области произошло смертельное ДТП Авария произошла на 198-м км трассы М-6. Также сообщается, что в результате столкновения транспортных средств пострадали пять человек.

Общество Роспотребнадзор за три месяца изъял более 19 т молочной продукции Роспотребнадзор в первом квартале 2019 года изъял из оборота более 19 т молока и молочной продукции, сообщается на сайте службы.

Авто Отечественная LADA Vesta поступила на службу в полицию Словакии Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии в мае 2019 года получила новый автомобиль – универсал LADA Vesta SW Cross.

Гаджеты Bloomberg: Apple закроет iTunes Косвенно подготовку к закрытию подтверждает и тот факт, что на страницах сервиса в социальных сетях Instagram и Facebook идёт перенаправление на основной сайт Apple TV.

Экономика SOCAR и Сбербанк создали предприятие для загрузки Антипинского НПЗ Азербайджанская SOCAR и Сбербанк в конце мая создали совместное предприятие – ООО «Сокар энергоресурс», следует из данных ЕГРЮЛа.

Политика Мэр Харькова призвал не стесняться переговоров с Россией Мэр заверил, что бюст Жукова будет восстановлен, а имя маршала вернут центральному проспекту города.

Происшествия Круизный лайнер врезался в катер, есть пострадавшие В Венеции круизный лайнер столкнулся с туристическим катером, сообщает ANSA. В результате инцидента пострадали четверо пожилых туристов.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Максим Виторган вместе отдыхают на Кипре Уже сегодня утром, несмотря на тщательную конспирацию Собчак, внимательные поклонники заметили, как Виторган и экс-супруга вместе принимают солнечные ванны.

Политика В Крыму ответили пословицей на поздравление Порошенко Симферополя Цеков, комментируя слова Порошенко, даже вспомнил русскую и украинскую пословицу - сколько ни говори "халва", во рту слаще не станет, то есть сколько бы ни говорили, что Крым украинский, этого никогда уже не будет.

Происшествия В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.

Футбол «Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в премьер-лиге Футболисты "Уфы" уступили томской "Томи" в ответном стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне, но сохранили место в элитном дивизионе по сумме двух игр.

Экономика Производитель самолета Sukhoi SuperJet 100 оценен в 45 млрд рублей Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС; входит в холдинг «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАК), которая занимается выпуском пассажирского ближнемагистрального лайнера SSJ100, оценена в 44,8 млрд руб., рассказали «Ведомостям» три человека, близких к ОАК.

Политика Запрет на поставки угля и нефтепродуктов на Украину вступил в силу Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на территорию Украины вступил в силу 1 июня, следует из постановления правительства.

Футбол Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.

Шоу-бизнес Волочкова показала выступление, за которое отказался платить мэр Анапы Российская балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram показала номер, за который отказался платить мэр Анапы Юрий Поляков.

Путешествия Эксперты выяснили, из каких стран туристы привозят лишние килограммы Около половины россиян не набирают вес во время поездок, а каждый пятый привозит лишние килограммы после отпуска по системе "все включено", сообщает Туту.ру.