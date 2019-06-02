Футбол

Гризманн и Неймар хотят в «Барселону»Нева Спорт 13:57

Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн и бразильский форвард французского «Пари Сен Жермен» Неймар хотят перейти в «Барселону». Об этом сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, каталонцы нацелены на Гризманна и надеются заменить им Филиппе Коутиньо.
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СМИ: Гризманн и Неймар хотят перейти в «Барселону»

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Гризманн и Неймар хотят перейти в «Барселону»

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Гризманн и Неймар хотят перейти в «Барселону»

Газета.Ru08:26

Источник: Гризман и Неймар хотят перейти в «Барселону»

Sport.ru14:59
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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