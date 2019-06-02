Гризманн и Неймар хотят в «Барселону»Нева Спорт 13:57

Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн и бразильский форвард французского «Пари Сен Жермен» Неймар хотят перейти в «Барселону». Об этом сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, каталонцы нацелены на Гризманна и надеются заменить им Филиппе Коутиньо.

Гризманн и Неймар хотят в «Барселону»

Происшествия В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа Неизвестные, вооруженные ножом, убили в Красногорском районе Подмосковья спецназовца, который заступился за прохожего.

Политика Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.

Происшествия Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.

Общество Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных Руководителя исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в интернете появилось видео банкета заключенных на Пасху, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Говорит Москва".

Армия и оружие National Interest назвал российского конкурента F-35 Новейший российский многоцелевой истребитель МиГ-35 в скором времени может составить достойную конкуренцию американскому F-35, пишет The National Interest.

Происшествия Подробности романа главы Раменского района: «Готова была порвать за него» Сам Кулаков отмалчивался, если и появлялся от него комментарий, то очень аккуратный, глава района пытался вежливо сгладить любой конфликт в сети.

Футбол «Крылья Советов» сохранили место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" по сумме двух матчей победили со счетом 3:2 и остались в РПЛ. Ранее прописку в высшем дивизионе сохранила "Уфа".

Происшествия Против Неймара начали расследование из-за публикации интимных фото Полиция Рио-де-Жанейро начала расследование из-за публикации нападающим сборной Бразилии Неймаром интимных фото женщины, обвинившей его в изнасиловании.

Политика Опубликованы советские оригиналы пакта Молотова – Риббентропа На сайте фонда «Историческая память» опубликовали сканы советского оригинала договора о ненападении между СССР и Германей от 23 августа 1939 года.

Политика Вакарчук назвал способ завершения войны на Украине Лидер партии «Голос» и солист рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук назвал два фактора, которые помогут быстро завершить конфликт на Украине.

Общество Племянница Скрипаля опубликовала начало книги о событиях в Солсбери Племянница бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала первую главу своей книги, посвященную родственнику и его отравлению в британском городе Солсбери.

Происшествия Очевидцы сообщают о взрыве на заводе в Дзержинске Взрыв прогремел на заводе в Дзержинске в Нижегородской области, об этом в соцсетях сообщают жители города.

Политика Максакова назвала имя убийцы Вороненкова Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Происшествия В ДТП с автобусом под Ростовом пострадали 15 человек Пятнадцать человек, среди которых трое детей, пострадали в ДТП с участием автобуса в Аксакайском районе Ростовской области, сообщил региональный Минздрав.

Общество Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.

Шоу-бизнес Внучка Грейс Келли вышла замуж за российского продюсера Внучка Грейс Келли вышла замуж за российского продюсера Стало известно, что Шарлотта Казираги сочеталась браком.

Наука Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.

Происшествия Круизный лайнер врезался в прогулочный теплоход в Венеции В венецианском канале Джудекка произошло столкновение круизного лайнера MSC Opera и туристического речного теплохода Michelangelo.

Политика МИД РФ раскрыл позицию по претензиям Украины в Международном суде ООН В апреле 2017 года Международный суд ООН в Гааге вынес предварительное решение, согласно которому он не нашел оснований для введения дополнительных мер в отношении России по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма в связи с иском Украины.

Гаджеты Опубликованы фотографии чехлов для новых iPhone Зарубежный ресурс Gizmochina опубликовал чехлы для грядущего iPhone 11.

Происшествия Опубликовано видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Следственный комитет опубликовал в своем YouTube-канале видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в мошенничестве.

Армия и оружие В армии Израиля прокомментировали ракетные удары по Сирии Израильские военные атаковали в Сирии две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею в ответ на обстрел с территории соседнего государства.

Шоу-бизнес Волочкова показала выступление, за которое отказался платить мэр Анапы Российская балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram показала номер, за который отказался платить мэр Анапы Юрий Поляков.

Футбол Гол Роналду в ворота «Манчестер Юнайтед» признан лучшим в ЛЧ в сезоне-2018/19 Гол португальского футболиста итальянского клуба "Ювентус" Криштиану Роналду в ворота английского "Манчестер Юнайтед" в матче групповой стадии Лиги чемпионов признан лучшим в турнире сезона-2018/19.