Футбол

Гризманн и Неймар хотят в «Барселону»Нева Спорт вчера в 13:57

Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн и бразильский форвард французского «Пари Сен Жермен» Неймар хотят перейти в «Барселону». Об этом сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, каталонцы нацелены на Гризманна и надеются заменить им Филиппе Коутиньо.
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СМИ: Гризманн и Неймар хотят перейти в «Барселону»

Матч ТВвчера в 13:49

Гризманн и Неймар хотят перейти в «Барселону»

Чемпионатвчера в 13:27

СМИ: Неймар и Гризманн хотят перейти в «Барселону»

Спорт-Экспрессвчера в 06:46

Mundo Deportivo: Гризманн и Неймар хотят играть в «Барселоне»

Sports.ruвчера в 12:43

Гризманн и Неймар хотят перейти в «Барселону»

Газета.Ruвчера в 08:26

Источник: Гризман и Неймар хотят перейти в «Барселону»

Sport.ruвчера в 14:59

«Барселона» подпишет Антуана Гризманна – Месси против

ODDS.ruвчера в 02:44
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Политика

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Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ

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Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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