Футбол

Гризманн и Неймар хотят в «Барселону»Нева Спорт 13:57

Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн и бразильский форвард французского «Пари Сен Жермен» Неймар хотят перейти в «Барселону». Об этом сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, каталонцы нацелены на Гризманна и надеются заменить им Филиппе Коутиньо.
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СМИ: Гризманн и Неймар хотят перейти в «Барселону»

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Гризманн и Неймар хотят перейти в «Барселону»

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Гризманн и Неймар хотят перейти в «Барселону»

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