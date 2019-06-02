Гризманн и Неймар хотят перейти в «Барселону»Газета.Ru 08:26

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн и нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар хотят перейти в каталонскую "Барселону", передает "Советский спорт". По информации El Mundo Deportivo, оба футболиста хотят играть в одной команде с капитаном сине-гранатовых Лионелем Месси.

Гризманн и Неймар хотят перейти в «Барселону»

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