Футбол

Гризманн и Неймар хотят перейти в «Барселону»Газета.Ru 08:26

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн и нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар хотят перейти в каталонскую "Барселону", передает "Советский спорт". По информации El Mundo Deportivo, оба футболиста хотят играть в одной команде с капитаном сине-гранатовых Лионелем Месси.
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СМИ: Гризманн и Неймар хотят перейти в «Барселону»

Матч ТВ13:49

СМИ: Гризманн и Неймар хотят перейти в «Барселону»

Sportbox.RU13:49

Mundo Deportivo: Гризманн и Неймар хотят играть в «Барселоне»

Sports.ru12:43

Гризманн и Неймар хотят перейти в «Барселону»

Чемпионат13:27

Гризманн и Неймар хотят перейти в «Барселону»

Газета.Ru08:26

СМИ: Неймар и Гризманн хотят перейти в «Барселону»

Спорт-Экспресс06:46

«Барселона» подпишет Антуана Гризманна – Месси против

ODDS.ru02:44
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Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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