Футбол
Гризманн дважды пропустил мяч между ног на тренировке «Барселоны»Матч ТВ 15:53
Форвард Антуан Гризманн в понедельник провел первую тренировку в составе «Барселоны». Во время занятия французскому футболисту дважды прокинули мяч между ног.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 16:17, Вашингтон
Музыка
Бона вместо Катамадзе — фестиваль ZAVTRA нашел нового хедлайнера
Вместо Нино Катамадзе с полноценным концертом выступит обладатель премии «Грэмми», виртуозный джазовый бас-гитарист Ричард Бона.
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Трамп направил в сенат кандидатуру Эспера на пост главы Пентагона
Президент США Дональд Трамп направил в сенат уведомление о выдвижении исполняющего обязанности главы Пентагона Марка Эспера на данную должность на постоянной основе, сообщила пресс-служба Белого дома.
Обновлено в 16:11
Финансы
Рубль ждет обвал, сообщает Bloomberg
Валютный стратег крупнейшего банка Польши Bank Polski Ярослав Косатый заявил, что во второй половине этого года российскую валюту ожидает падение.
Обновлено в 12:44
Космос
Европейская спутниковая система навигации Galileo сломалась
Спутниковую навигацию Galileo разрабатывали и финансировали страны Евросоюза. Такие глобальные системы также работают в США, России и Китае.
Обновлено вчера в 11:07
Гаджеты
Все запасы смартфона Asus ZenFone 6 распроданы
Обновлено в 11:22
Происшествия
Двоих офицеров ФСБ арестовали по делу о мошенничестве
Двоих офицеров управления по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ Сергея Богданова и Сергея Иванова арестовали по делу о крупном мошенничестве, связанном с конфликтом вокруг гостиницы Moscow Holiday Hotel.
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Общество
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Политика
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Энергетика
«Газпром» построил 2156 км газопровода «Сила Сибири»
Обновлено в 08:37
Музыка
Монтажеры Первого канала расстроили Стаса Пьеху
Обновлено в 14:02
Здоровье
Кормление грудью сэкономит миру по миллиарду долларов в день
Мировая экономика теряет почти 1,36 миллиарда долларов США каждый день из-за искусственного вскармливания младенцев.
Обновлено в 16:00
Кино
Нового агента 007 сыграет актриса Лашана Линч
Обновлено в 01:25
Политика
Украина продлила запрет на ввоз российских товаров
Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Обновлено в 12:54
Футбол
Локомотив — Рубин 1:1
Московский «Локомотив» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:58
Происшествия
Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене
Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
Обновлено в 04:44
Наука
Ученые выяснили, какая группа крови неуязвима перед раком
Выяснилось, что у обладателей II группы крови риск возникновения рака желудка намного выше, чем у обладателей других групп крови.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
Определена сфера деятельности Евкурова на посту замминистра обороны
Бывший глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, который бал назначен заместителем главы Минобороны, займется безопасностью полетов авиации российских ВС и их боевой подготовкой.
Обновлено в 15:43
Авто
Кроссовер Geely Atlas с новым дизайном приехал к дилерам
Третьего июля китайская компания провела презентацию обновленного кроссовера Geely Atlas, который отличается от предшественника новым дизайном и получил приставку к названию.
Обновлено в 04:56
Общество
Заключенным в Британии начнут выдавать ключи от камер
Заключенным в Великобритании начнут выдавать ключи от камер в награду за хорошее поведение.
Обновлено в 07:27
Игры
Спортивная вселенная GTA: теннис, бокс, пародии на НХЛ и НБА и даже Хенрик Ларссон
Весь дизайн GTA построен на американской поп-культуре – здесь есть и пародии на известные ТВ-шоу и крупные американские корпорации, и отсылки на известные фильмы вместе с пародией на селебрити.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню
Обновлено вчера в 11:47
Игры
Авторы Watch Dogs Legion рассказали о смерти
Творческий директор Watch Dogs Legion Клинт Хокинг рассказал порталу GamingBolt о главной игровой механике: возможности брать под контроль любого из неигровых персонажей, населяющих Лондон будущего.
Обновлено в 15:19
Игры
GRID понадобится 100 ГБ места на диске — анонсированы системные требования гонки
Рекомендуемые системные требования ОС — 64 битная Windows 10 Процессор — Intel Core i5 8600k или AMD Ryzen 5 2600x Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1080 или AMD Radeon RX590 Оперативная память — 16 гигабайт Места на диске — 100 гигабайт.
Обновлено в 08:48
Происшествия
В Москве девушка умерла во время массажа
Обновлено в 13:10
Политика
МИД России отреагировал на призыв Евросоюза к сохранению ДРСМД
Отмечается, что в Москве обратили внимание на заявление главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини от лица всех государств — членов объединения, посвящённое тематике договора, и могут только приветствовать интерес Брюсселя к сохранению ДРСМД.
Обновлено в 12:18