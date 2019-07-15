Форвард Антуан Гризманн в понедельник провел первую тренировку в составе «Барселоны». Во время занятия французскому футболисту дважды прокинули мяч между ног.

Гризманн дважды пропустил мяч между ног на тренировке «Барселоны»

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