Футбол

Гризманн дважды пропустил мяч между ног на тренировке «Барселоны»Матч ТВ 15:53

Форвард Антуан Гризманн в понедельник провел первую тренировку в составе «Барселоны». Во время занятия французскому футболисту дважды прокинули мяч между ног.
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Гризманн дважды пропустил мяч между ног на тренировке «Барселоны»

Sportbox.RU15:53

Гризманн дважды пропустил мяч между ног на тренировке «Барселоны»

Матч ТВ15:53

Гризманн провел первую тренировку в «Барселоне» (видео)

Советский спорт05:14

Гризманн провел первую тренировку в «Барселоне»

Sport24.ru04:56

Гризманн провел первую тренировку в «Барселоне»

Sports.ru05:31

Гризманн провёл первую тренировку в «Барселоне»

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Гризманну дважды прокинули мяч между ног на тренировке «Барселоны». Это еще Месси не приехал

Спорт-Экспресс15:08
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Антуан Гризманн
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