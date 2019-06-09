Футбол

Гризманн договорился о переходе в «ПСЖ»Евро-футбол.ру 07:09

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн вместо перехода в "Барселону" может отправиться в чемпионат Франции. По информации Sport, француз уже достиг договорённости с "ПСЖ" после встречи с владельцем клуба Нассером Аль-Хелаифи.
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Гризманн договорился о переходе в «ПСЖ»

Газета.Ru07:38

СМИ: Гризманн согласился перейти в «ПСЖ»

Матч ТВ07:52

СМИ: Гризманн согласился перейти в «ПСЖ»

Sportbox.RU07:52

Гризманн договорился о переходе в «ПСЖ»

Sport24.ru06:51

Гризманн перейдет в «ПСЖ»

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Чемпионат04:33

Гризманн о своем будущем: «Я уже знаю, где буду играть»

Sports.ruвчера в 10:47
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 08:35, Ашберн
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остановил автобус, в котором ехала команда, ради фотографии с 11-летним мальчиком.
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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