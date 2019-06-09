Гризманн договорился о переходе в «ПСЖ»Евро-футбол.ру 07:09

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн вместо перехода в "Барселону" может отправиться в чемпионат Франции. По информации Sport, француз уже достиг договорённости с "ПСЖ" после встречи с владельцем клуба Нассером Аль-Хелаифи.

Гризманн договорился о переходе в «ПСЖ»

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