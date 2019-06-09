Футбол
Гризманн договорился о переходе в «ПСЖ»Евро-футбол.ру 07:09
Форвард сборной Франции Антуан Гризманн вместо перехода в "Барселону" может отправиться в чемпионат Франции. По информации Sport, француз уже достиг договорённости с "ПСЖ" после встречи с владельцем клуба Нассером Аль-Хелаифи.
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Происшествия
«Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове
Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.
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Происшествия
Летевший из Петербурга в Алма-Ату самолет вынужденно сел в Москве
Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс сообщением Санкт-Петербург — Алма-Ата, по технической причине экстренно сел в одном из аэропортов Москвы.
Обновлено в 10:40
Политика
Парламент Молдавии объявил страну «захваченным государством»
Парламент Молдавии в субботу, 8 июня, принял декларацию «О захваченном государстве».
Обновлено вчера в 16:23
Шоу-бизнес
Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин
40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
Обновлено в 08:12
Политика
Украинские неонацисты пойдут в Раду по единому списку
В избирательный список партии "Свобода" вошли представители нескольких неонацистских организаций На Украине представители нескольких неонацистских организаций вошли в единый избирательный список.
Обновлено в 10:12
Футбол
Швейцария — Англия 0:0 (Серия пенальти)
В матче за 3-е место играют сборные Англии и Швейцарии. Лига наций УЕФА Матч за 3-е место ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Обновлено в 02:34
Политика
Захарова обвинила США в желании ослабить взаимоотношения РФ и КНР
Власти США готовы пойти на всё, чтобы ослабить взаимоотношения России и Китая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
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Половина праворульных авто в России приходится на пять регионов
Специалистами было установлено, что почти половина праворульных авто в России приходится на пять регионов.
Обновлено в 04:18
Футбол
Игроки «Бешикташа» U16 сняли проституток в отель на турнире в Греции
«Бешикташ» U16 принимала участие в международном турнире Cup of Rhodes Knights 2019 в Греции на острове Родос.
Обновлено в 10:54
Общество
PR-директор Алибасова заявил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТу
Специалисты АНО "Судебный эксперт" пришли к выводу, что упаковка средства для прочистки труб не соответствует требованиям и нормам законодательства, заявил Пятому каналу представитель продюсера Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.
Обновлено в 07:54
Культура
Горбачев опроверг представленные в сериале «Чернобыль» факты
Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.
Обновлено в 11:26
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено вчера в 07:33
Происшествия
Два украинских города оставят без воды из-за загрязнения реки
Города Умань в Черкасской области и Белая Церковь в Киевской области Украины 9 июня будут отключены от водоснабжения в связи с загрязнением химикатами реки Рось.
Обновлено в 11:30
Политика
Зеленский пообещал «нокаутировать» старую систему власти на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что его партия "Слуга народа" сможет установить новую систему власти в государстве, "нокаутировав" старую.
Обновлено в 08:07
Футбол
Вратарь Сан-Марино поблагодарил российских фанатов за поддержку
Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини поблагодарил российских фанатов за поддержку, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:47
Общество
Температура воздуха в Москве повторила рекорд 1999 года
Обновлено в 10:22
Политика
Порошенко запутался в обвинениях в адрес России
Бывший президент Украины Петр Порошенко запутался в обвинениях против России во время выступления на съезде партии «Европейская солидарность».
Обновлено в 10:33
Происшествия
Москвичка захватила в плен «мужа на час»
Женщине нужно было покрасить стену на кухне, и она обратилась к услугам "мужа на час".
Обновлено в 09:29
Футбол
Фабрегас подшутил над Головиным после матча с Сан-Марино
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас отреагировал на публикацию своего одноклубника и хавбека сборной России Александра Головина, сделанную после победы российской команды над сборной Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
Сроки ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» оказались под угрозой срыва
Проблемы с ремонтом и модернизацией «Адмирала Кузнецова» возникли после того, как плавучий док, в котором обслуживался боевой корабль, затонул при выходе судна с завода.
Обновлено в 02:29
Политика
Более 1 млн человек вышли на протесты в Гонконге
Более 1 млн человек вышли протестовать в специальном административном районе Китая Гонконг против введения поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия.
Обновлено в 11:00
Общество
Рособрнадзор сообщил первые результаты ЕГЭ
В разрезе школьных предметов сообщается, что результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике в 2019 году в целом остались на уровне прошлогодних, а результаты по профильной математике улучшились.
Обновлено вчера в 12:15
Политика
В Казахстане завершилось голосование на выборах президента
Голосование на внеочередных выборах президента Казахстана завершилось в воскресенье.
Обновлено в 10:05
Происшествия
В Бурятии нашли одного выжившего при аварийной посадке самолета Ан-2
Спасатели обнаружили живым одного из членов экипажа самолета Ан-2, который совершил аварийную посадку в Тункинском районе Бурятии.
Обновлено в 10:23
Здоровье
3 опасности, которые несет мясо бройлерных куриц
Антибиотики Гормоны роста Куры-каннибалы Антибиотики Одна из основных опасностей бройлерной птицы заключается в антибиотиках, которыми ее кормят.
Обновлено в 09:52
Недвижимость
Квартирам не хватает покупателей
Похожие цифры приводят в «Авито недвижимости»: аналитики сервиса подсчитали, что за месяц средняя цена вторичного жилья в России выросла на 0,4%, до 64,9 тыс. руб. за кв. м. В их данных представлен только один город, где месячная динамика цен достигла 1%,— Санкт-Петербург.
Обновлено в 10:00
Наука
Названы главные угрозы для человечества
Эпидемии, ядерная война, природные катастрофы и падение астероида являются основными угрозами жизни человечества, считают исследователи из маркетингового агентства Blueclaw в Великобритании.
Обновлено в 08:20