Гризманн договорился о переходе в «ПСЖ»Sport24.ru 06:51

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн, которого многие ожидали увидеть в «Барселоне», договорился о переходе в «ПСЖ», утверждает издание Sport. Гризманн ранее уже сообщил о том, что покидает «Атлетико», за который он выступал с 2014 года.

Гризманн договорился о переходе в «ПСЖ»

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