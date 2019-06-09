Футбол
Гризманн договорился о переходе в «ПСЖ»Sport24.ru 06:51
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн, которого многие ожидали увидеть в «Барселоне», договорился о переходе в «ПСЖ», утверждает издание Sport. Гризманн ранее уже сообщил о том, что покидает «Атлетико», за который он выступал с 2014 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:09, Ашберн
Футбол
Футболист Плиев перешел из «Ахмата» в московское «Динамо»
Обновлено в 09:42
Происшествия
В Польше шесть человек погибли в массовом ДТП с грузовиком
В результате массового ДТП погибло шесть человек и 11 ранены.
Обновлено в 09:40
Экономика
ВТБ купил зернового трейдера у сына вице-губернатора Кубани
ВТБ покупает «Мирогрупп ресурсы» у Андрея Долуды — сына вице-губернатора Краснодарского края и атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды.
Обновлено вчера в 10:47
Экономика
Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ
Два года назад, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Швецов выразил мнение о том, что через какое-то время россияне будут работать четыре дня в неделю.
Обновлено 07 июня в 15:00
Происшествия
Москвичка взяла в плен «мужа на час», похитившего часы за миллион
Как стало известно «МК», 30-летняя женщина решила покрасить стену на кухне и разместила на сайте объявление о поиске «мужа на час».
Обновлено в 07:54
Происшествия
Журналист Голунов дал первое интервью после задержания
Накануне Голунов был помещен под домашний арест. Интервью было записано до суда. Журналист заявил, что никогда не употреблял наркотики.
Обновлено в 07:55
Спорт
IAAF приняла решение не восстанавливать ВФЛА в правах
Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), заявил 9 июня глава рабочей группы IAAF по вопросу восстановления статуса ВФЛА Руне Андерсен на пресс-конференции по итогам Совета.
Обновлено в 09:04
Общество
Москвичей напугали прогнозом о похолодании и дождях
Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что москвичей ожидает похолодание и дожди.
Обновлено в 07:23
Происшествия
«Проект»: Дело Голунова заказали в руководстве московского УФСБ
Причиной преследования корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, отправленного под домашний арест по делу о наркотиках, мог стать готовящийся материал о связях руководства ФСБ с похоронным бизнесом, сообщает "Проект".
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Екатерина Климова рассказала, что у нее появился пятый ребенок
На днях у известной актрисы Екатерины Климовой появился пятый ребенок, причем уже школьного возраста.
Обновлено в 04:01
Футбол
«Реал» представил форму из переработанного пластика
Обновлено в 08:11
Происшествия
«Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове
Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.
Обновлено в 08:37
Политика
Зеленский заявил о намерении «нокаутировать систему»
Обновлено в 07:10
Политика
КС Молдавии отнял полномочия президента у Додона
В Молдавии Конституционный суд постановил временно передать исполняющему обязанности премьера Павлу Филипу полномочия президента страны Игоря Додона.
Обновлено в 03:19
Культура
Горбачев опроверг изложенные в сериале «Чернобыль» факты
По сюжету сериала НВО "Чернобыль", карьера Легасова прекратилась после его версии атомной катастрофы.
Обновлено в 09:48
Армия и оружие
The National Interest рассказал, как гениальный авиапроект СССР на десятилетия обогнал США
Обозреватель The National Interest рассказал об уникальном авиационном проекте СССР, который на десятилетия обогнал все американские разработки.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие
Сирийские «Силы Тигра» отразили наступление боевиков в Хаме
Остановить наступление боевиков смогли лишь бойцам бригады «Силы Тигра» под руководством генерала Сухейля Аль-Хасана.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Шестун обвенчался в «Матросской Тишине»
Обновлено в 09:13
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Адвокат Голунова подала заявление в СКР на задержавших его полицейских
В Следственный комитет России подано заявление с просьбой проверить действия задерживавших корреспондента "Медузы" Ивана Голунова сотрудников полиции, сообщил Павел Чиков - руководитель международной правозащитной группы "Агора", адвокаты которой защищают журналиста.
Обновлено в 04:29
Музыка
Отменено выступление «Машины времени» в День России
"Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.
Обновлено в 01:00
Футбол
Роналду остановил автобус сборной Португалии ради 11-летнего мальчика
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остановил автобус, в котором ехала команда, ради фотографии с 11-летним мальчиком.
Обновлено в 04:50
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия
В Оренбургской области ищут преступников, застреливших мужчину в кафе
По данным следствия, в ночь на 9 июня группа неизвестных с оружием напала на 30-летнего мужчину в кафе в районе развлекательного комплекса "Зодиак" в городе Соль-Илецке.
Обновлено в 09:20
Футбол
Голкипер Сан-Марино поблагодарил российских болельщиков за поддержку
«Спасибо всем российским болельщикам», — написал в своем сообщении Бенедеттини, отметив, что многочисленные сообщения российских болельщиков в его поддержку сделали плохой для игрока вечер чуть более приятным.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Выброс химикатов в реку произошел на Украине
В Винницкой области произошел выброс химикатов в реку. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
Актер Сергей Селин рассказал об уходе из семьи ради юной возлюбленной
Актер Сергей Селин рассказал, как оставил семью ради молодой девушки, передает НТВ. При знакомстве девушке было 17 лет.
Обновлено вчера в 17:10
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес выступила с дочерью в одинаковых платьях
Для дуэта с дочерью Дженнифер Лопес выбрала одинаковые пышные платья яркого оранжевого цвета.
Обновлено в 05:54