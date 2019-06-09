Футбол

Гризманн договорился о переходе в «ПСЖ»Sport24.ru 06:51

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн, которого многие ожидали увидеть в «Барселоне», договорился о переходе в «ПСЖ», утверждает издание Sport. Гризманн ранее уже сообщил о том, что покидает «Атлетико», за который он выступал с 2014 года.
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СМИ: Гризманн договорился перейти в ПСЖ

RT на русском08:49

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Нева Спорт08:18

Гризманн договорился о переходе в «ПСЖ»

Газета.Ru07:38
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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