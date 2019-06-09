Футбол
Гризманн договорился о переходе в «ПСЖ»Sport24.ru 06:51
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн, которого многие ожидали увидеть в «Барселоне», договорился о переходе в «ПСЖ», утверждает издание Sport. Гризманн ранее уже сообщил о том, что покидает «Атлетико», за который он выступал с 2014 года.
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Общество
Главврач больницы, где осматривали Голунова, заявил о своей преданности Путину и Собянину: «Для меня понятия важнее правил»
Главврач 71-й клинической больницы Москвы Александр Мясников рассказал, что является доверенным лицом президента РФ Владимира Путина и мэра Первопрестольной Сергея Собянина «не по обязанности, а по убеждению», зачастую для него «понятия» важнее «писаных правил».
Обновлено в 08:49
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Названы главные угрозы для человечества
Эпидемии, ядерная война, природные катастрофы и падение астероида являются основными угрозами жизни человечества, считают исследователи из маркетингового агентства Blueclaw в Великобритании.
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Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту
Суд в Канзасе приговорил Осипову в четверг к 7 годам тюрьмы за похищение ребенка родителем и вымогательство, также в течение 3 лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу Брайану Мобли 18 тысяч долларов судебных издержек.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
Иран представил новую систему ПВО своего производства
Обновлено в 08:45
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Стас Барецкий пообещал возглавить «Ленинград» после Шнурова
Шоумен Стас Барецкий заявил, что готов стать новым фронтменом группы «Ленинград» и заменить Сергея Шнурова, который ранее объявил о роспуске коллектива.
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В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия
В Уфе произошла стрельба возле автовокзала
Обновлено в 12:53
Авто
Опубликован ТОП-5 самых дешевых автомобилей на российском рынке
Продолжая следить за ценами, эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 самых доступных автомобилей в России по состоянию на 9 июня 2019 года.
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Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
Российский певец Григорий Лепс заявил, что для него отмена выступления группы «Машина времени», запланированного в рамках концерта в День России, является странной, передает в воскресенье, 8 июня, радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено в 13:11
Кино
В Сочи прошла церемония открытия фестиваля «Кинотавр»
Андрей практически ровесник фестиваля, который в этом году отмечает 30-летний юбилей, как и режиссер конкурсного фильма Ян Гэ, в котором он снимался.
Обновлено в 14:12
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Фото: «Звездный Лорд» Крис Прэтт женился на дочери Шварценеггера
Недавняя помолвка актера Криса Прэтта, Звездного Лорда из "Стражей Галактики" и звезды "Мира Юрского периода", и дочери экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера Кэтрин пошла дальше и закончилась успехом.
Обновлено в 10:17
Авто
Mazda планирует возродить роторный двигатель
Во время интервью с изданием Automotive News Europe, генеральный директор бренда Mazda Акира Марумото дал подтверждение тому, что компания вновь собирается выпустить роторный двигатель.
Обновлено в 04:57
Происшествия
«Россия-24» переделала сюжет о журналисте Голунове
Телеканал "Россия 24" показал переделанный сюжет про задержание журналиста Ивана Голунова по подозрению в сбыте наркотиков.
Обновлено в 13:17
Гаджеты
Утечка: AMD Ryzen 9 3950X — первый в мире 16-ядерный игровой процессор
Вместе с утечкой о характеристиках новой карты Radeon RX 5700 XT подоспела свежая информация и о новеньком CPU AMD Ryzen 9 3950X.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие
Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»
Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес
Вера Брежнева трогательно поздравила свою мать с днем рождения
Вера Брежнева трогательно поздравила свою мать с днём рождения и отпраздновала этот день в Италии. Тамаре Галушке исполнилось 67 лет.
Обновлено в 12:46
Спорт
Ласицкене: необходимо спасти то, что осталось от российской лёгкой атлетики
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене прокомментировала решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в правах.
Обновлено в 13:26
Происшествия
В городе Щекино Тульской области горит кровля торгового центра
Крыша торгового центра горит в городе Щекино Тульской области.
Обновлено в 11:52
Футбол
Сборная Англии заняла третье место в Лиге наций
Футболисты сборной Англии обыграли команду Швейцарии и заняли третье место в Лиге наций.
Обновлено в 12:01
Политика
РБК подаст в суд на РИА ФАН из-за новости о задержании Ивана Голунова
РБК готовит судебный иск к федеральному новостному агентству РИА ФАН из-за новости о задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 10:46
Общество
Роспотребнадзор проверит средство «Крот» на соответствие ГОСТу
«Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб «Крот» и соответствие этикетки товара классу опасности, а также требованиям и нормам ГОСТа», — указано в тексте.
Обновлено в 14:25
Происшествия
После ДТП с двумя автобусами в Сочи госпитализировали более 20 человек
Ранее ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщило об 11 пострадавших при столкновении двух экскурсионных автобусов в Сочи на углу улиц Старообрядческой и Таврической, позднее их число выросло до 15 человек.
Обновлено в 05:14
Футбол
Гончаренко рассказал, стоит ли Чалову уезжать в Европу
Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА, белорусский специалист Виктор Гончаренко поделился мнением о том, стоит ли нападающему Федору Чалову сейчас переходить в один из европейских чемпионатов.
Обновлено в 13:01
Шоу-бизнес
5-летняя Лиза Галкина в ластах поплавала с братиком в бассейне
5-летние двойняшки Лиза и Гарри Галкины уверенно держатся на воде.
Обновлено в 07:21
Политика
Зачем парламент Молдавии признал страну «захваченным государством»
В субботу, 8 июня, парламент Молдавии принял декларацию «О захваченном государстве». Об этом сообщает Radio Chisinau.
Обновлено в 03:05
Политика
Порошенко представил лидеров своей новой партии
Съезд начался с исполнения украинского гимна и показа фильма об итогах президентства Петра Порошенко, после чего с приветственным словом выступил лидер новой партии.
Обновлено в 06:16
Гаджеты
Жителям США предложили тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю
В США местные жители могут получить тысячу долларов, если на неделю полностью откажутся от использования смартфона.
Обновлено в 02:17
Недвижимость
Квартирам не хватает покупателей
Похожие цифры приводят в «Авито недвижимости»: аналитики сервиса подсчитали, что за месяц средняя цена вторичного жилья в России выросла на 0,4%, до 64,9 тыс. руб. за кв. м. В их данных представлен только один город, где месячная динамика цен достигла 1%,— Санкт-Петербург.
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Единоборства
Головкин нокаутировал Стива Роллса в США
Казахстанский боксер Геннадий Головкин нокаутировал канадского бойца Стива Роллса в Нью-Йорке. Нокаут произошел в четвертом раунде.
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Политика
Экзитполы: Токаев побеждает на выборах президента Казахстана
Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства с 69,94% голосов.
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