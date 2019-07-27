Футбол
Гризманн: «Лёжа в кровати, представляю, как буду играть с Месси»Евро-футбол.ру вчера в 03:03
Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн отметил, что с нетерпением ждёт совместной игры с Лионелем Месси на регулярной основе. "Когда лежу в кровати, то представляю, как буду играть с Месси и как мы будем забивать голы", - цитирует футболиста Marca.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Антуан Гризманн: «Когда лежу в кровати, представляю, как буду играть с Месси»
Спорт-Экспрессвчера в 00:05
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено вчера в 23:52, Вашингтон
Происшествия
В Москве на несанкционированной акции задержали более тысячи человек
Обновлено вчера в 14:36
Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила в беседе с "КП", почему в Европе установилась рекордная жара, а в России наступает резкое похолодание.
Обновлено вчера в 19:25
Космос
Радиотелескоп в Крыму хотят использовать для проекта «Миллиметрон»
Обновлено вчера в 20:05
Общество
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае достигла почти миллиона га
Обновлено 25 июля в 00:41
Политика
В Грузии арестован экс-министр обороны по делу о беспорядках в Тбилиси
Городской суд Тбилиси арестовал бывшего министра обороны страны Ираклия Окруашвили из-за участия в беспорядках на митингах в Тбилиси 20–21 июня.
Обновлено вчера в 21:20
Единоборства
Царукян победил Обина-Мерсье на UFC 240
Российский боец ММА Арман Царукян одержал победу на турнире UFC 240 в Эдмонтоне (Канада). Он победил канадца Оливье Обина-Мерсье.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
В США каннибал зарезал подругу и съел ее мозг
В США мужчина по имени Джозеф Оберхансли зарезал свою подругу и съел ее мозг, а также часть сердца и легкого.
Обновлено вчера в 15:45
Армия и оружие
Оппозиция окончательно отказалась от насилия в ЦАР
Лидер Народного фронта возрождения ЦАР Нурредин Адам выступили с заявлением, в котором анонсировал отказ от ведения активных боевых действий против правительства.
Обновлено вчера в 17:10
Происшествия
Власти КНДР отпустили задержанное российское судно
Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило в своем Twitter российское посольство в Пхеньяне.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
На юге Чили разлилось около 40 тысяч литров нефтепродуктов
Обновлено вчера в 22:19
Религия
В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек
Обновлено вчера в 11:23
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено вчера в 20:08
Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
Обновлено вчера в 06:58
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:51
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
Мужчина рассказал, что свадебное путешествие они провели на Аляске, где посетили автобус, в котором жил прототип главного героя американского фильма "В диких условиях" Кристофер Маккэндлесс.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
Пассажирский самолет экстренно сел в Москве
Обновлено вчера в 17:10
Происшествия
В Ереване лифт сорвался в шахту
Обновлено вчера в 16:18
Спорт
Сборная России по пляжному футболу вышла на чемпионат мира
Обновлено 26 июля в 14:39
Футбол
Кононов отказался отвечать болельщикам на призывы уйти в отставку
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов отказался отвечать болельщикам красно-белых на их призывы уйти в отставку.
Обновлено вчера в 15:24
Наука
Ученые назвали уменьшающие мозг профессии
Ученые из России, США и Бельгии заявили, что профессия влияет на рост и отмирание клеток мозга, сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 22:40
Армия и оружие
Япония закупит беспилотники для патруля в Восточно-Китайском море
Начать закупать беспилотные вертолеты для размещения на сторожевых кораблях Сил самообороны намерено министерство обороны Японии начиная с 2023 года.
Обновлено вчера в 21:25
Шоу-бизнес
Мадонну сфотографировали в объятиях темнокожего танцора
Певица Мадонна выложила в Instagram новые снимки со своих репетиций.
Обновлено вчера в 12:43
Общество
Последнее воскресенье июля порадует москвичей теплом
Ранее сообщалось, что 27 июля стало самым жарким днем в столице за второй летний месяц: в Москве фиксировали температуру в 28,8 градуса выше нуля.
Обновлено вчера в 22:55
Авто
Снижается ли расход топлива, если ехать следом за грузовиком
Легковой автомобиль, расход топлива которого 6 л/100 км двигался за фурой. В итоге топлива было потрачено 4,5 литра.
Обновлено вчера в 08:15
Общество
Катастрофа планетарного масштаба: в Greenpeace оценили последствия пожаров в Сибири
Обновлено 26 июля в 20:22
Происшествия
Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет. По предварительным данным, погибли два человека, сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 07:01
Экономика
Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России
Завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭА имени Плеханова Елена Егорова дала оценку уровню разрыва между богатыми и бедными россиянами.
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Трамп не винит Турцию за покупку С-400
У турецких властей были причины на то, чтобы купить у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400.
Обновлено 26 июля в 18:03
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 15:13
Общество
Из Мазановского района Приамурья эвакуировали более тысячи человек
Более тысячи человек эвакуированы из сел Мазановского района Амурской области из-за паводков, подтоплены 232 дома, сообщает областное правительство.
Обновлено вчера в 23:02