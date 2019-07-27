Футбол

Гризманн: «Лёжа в кровати, представляю, как буду играть с Месси»Евро-футбол.ру вчера в 03:03

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн отметил, что с нетерпением ждёт совместной игры с Лионелем Месси на регулярной основе. "Когда лежу в кровати, то представляю, как буду играть с Месси и как мы будем забивать голы", - цитирует футболиста Marca.
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