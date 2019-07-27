Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн отметил, что с нетерпением ждёт совместной игры с Лионелем Месси на регулярной основе. "Когда лежу в кровати, то представляю, как буду играть с Месси и как мы будем забивать голы", - цитирует футболиста Marca.

Гризманн: «Лёжа в кровати, представляю, как буду играть с Месси»

Политика Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2» Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».

Политика Пранкер Лексус поговорил с опальным украинским генералом от имени Зеленского Пранкер Лексус (Алексей Столяров) пообщался с главой полиции Днепропетровской области генералом Виталием Глуховерей от имени президента Украины Владимира Зеленского, который ранее призвал главу МВД Украины Арсена Авакова уволить его.

Происшествия Стрельба произошла на детской площадке в Нью-Йорке, есть пострадавшие В США произошла стрельба в районе Бруклин, город Нью-Йорк. Об этом сообщает телеканал ABC.

Экономика Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России Отмечается, что разрыв между богатым и бедным населением с 2000 года сократился с 34 до 13 раз.

Авто Что означают известные названия моделей авто Для автомобилей же всегда имело большое значение звучное привлекательное название (если не иметь ввиду рынок СССР, где в разные времена владеть «копейкой» или «шестеркой» было престижно).

Происшествия Власти КНДР отпустили задержанное российское судно Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило в своем Twitter российское посольство в Пхеньяне.

Интернет Официальное приложение WhatsApp появится на iPad Сообщается, что приложение для iPad готово к выпуску, но WhatsApp решил приостановить его, пока вся система не будет готова к использованию.

Армия и оружие WSJ сообщила об увеличении ядерного потенциала КНДР КНДР наращивает свой ядерный потенциал несмотря на заверения в обратном лидера страны Ким Чен Ына.

Общество Ученая объяснила жару в Европе и холод в России Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила в беседе с "КП", почему в Европе установилась рекордная жара, а в России наступает резкое похолодание.

Наука Найдена еще одна причина старения клеток Обычно человеческие эпителиальные клетки начинают стареть, как только прекращается деление клетки – этот процесс известен как репликативное старение.

Армия и оружие Два самолета США провели разведку у Крыма В июне сообщалось о том, что два военных самолета США провели разведку у берегов Крыма и границ Донбасса.

Кино Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.

Наука Ученые: Большинство людей неправильно едят яблоки Специалисты из австрийского Университета Граца пришли к выводу, что большинство людей неправильно едят яблоки.

Единоборства Россиянин Царукян победил Обена-Мерсье на турнире UFC 240 Российский боец смешанного стиля (ММА) Арман Царукян одержал победу над канадцем Оливье Обеном-Мерсье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 240, который проходит в канадском Эдмонтоне.

Происшествия Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.

Политика В ЕС раскритиковали задержания протестующих в Москве В заявлении внешнеполитической службы ЕС отмечается, что со стороны власти было непропорциональное применение силы.

Происшествия В Кузбассе ребенок проглотил батарейку и сжег себе все внутренности В Кузбассе маленький ребёнок случайно проглотил батарейку и сжёг себе внутренности, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Армия и оружие В Ливии уничтожили два украинских Ил-76 В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.

Гаджеты Бывший сотрудник Nokia назвал четыре причины провала Windows Phone Бывший инженер компании Nokia, который был участником разработки смартфонов на базе Windows Phone, рассказал о причинах неудачи и малой популярности у пользователей этого гаджета.

Происшествия Два американца сознались в убийстве итальянского карабинера в Риме Два американских туриста, задержанных по подозрению в убийстве карабинера в центре Рима, полностью признали свою вину.

Финансы Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарий Август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю.

Наука В Новой Зеландии обнаружили исполинский сверхорганизм Ученые в Новой Зеландии обнаружили гигантские сверхорганизмы, которые включают в себя десятки и даже сотни деревьев каури.

Здоровье Названы лекарства, которые категорически нельзя принимать с алкоголем Категорически запрещено принимать вместе со спиртосодержащими напитками антибиотики групп фторхинолонов и аминогликозидов.