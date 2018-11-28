Футбол

Одноклубник Головина побил рекорд по автоголам в Лиге чемпионов
Газета.Ru
04:28

Атлетико — Монако
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
Коке
2′
Антуан Гризманн
24′
Антуан Гризманн
45′
Коке
Витоло
46′
54′
Юри Тилеманс
55′
Мусса Силла
Радамель Фалькао
Стефан Савич
62′
Тома Лемар
Никола Калинич
63′
63′
Насер Шадли
Софьян Диоп
63′
Александр Головин
Кефрен Тюрам-Ульен
68′
Жюльян Бьянконе
Анхель Корреа
Сауль Ньигес
69′
Стефан Савич
82′
Томас Парти
86′
Филипе Луис
90′+1′
Ранее рекорд принадлежал вратарю "Бенфики" Миле Свилару, который отправил мяч в свои ворота в возрасте 18-ти лет. "Монако" занимает последнее место в своей группе и лишился шансов на попадание в плей-офф и Лиги чемпионов, и Лиги Европы.
Газета.Ru04:28

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