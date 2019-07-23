Футбол

Гризманн: «Дебют за „Барселону“ получился смазанным»Soccer.ru 10:13

Нападающий Антуан Гризманн прокомментировал свой дебют за «Барселону» в товарищеском матче с «Челси».
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Гризманн: дебют в «Барселоне» получился смазанным из-за поражения

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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 23:47, Вашингтон
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Барселона» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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