Футбол
Гризманн: «Дебют за „Барселону“ получился смазанным»Soccer.ru 10:13
Нападающий Антуан Гризманн прокомментировал свой дебют за «Барселону» в товарищеском матче с «Челси».
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