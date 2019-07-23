Футбол

Гризманн: «Дебют за „Барселону“ получился смазанным»Soccer.ru 10:13

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Нападающий Антуан Гризманн прокомментировал свой дебют за «Барселону» в товарищеском матче с «Челси».
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Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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