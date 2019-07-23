Футбол
Гризманн считает свой дебют за «Барселону» смазаннымНева Спорт 10:35
Новичок "Барселоны" нападающий Антуан Гризманн рассказал о дебюте в составе каталонской команды в товарищеском матче с "Челси" (1:2). Француз отметил, что его дебют оказался смазанным из-за поражения, но лучшие матчи еще впереди.
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Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Долги "Укртрансгаза" за газ для технических нужд вызывают беспокойство, угрожают стабильности компании и ставят под вопрос надежность поставок, заявила Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) в письме на имя главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.
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Технологии
Роскачество назвало лучшие фотоаппараты
Специалисты Роскачества и Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний проанализировали почти 100 моделей фотоаппаратов.
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Происшествия
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В России захотели устранить главную проблему скорой помощи
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«Известия»: курилки в аэропортах могут сделать платными
Депутаты собираются предложить во втором чтении поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, согласно которым за вход в эти помещения надо будет платить.
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Политика
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Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил сомнение в наличии у современной Украины суверенитета.
Обновлено в 19:30
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Эксперт рассказала о пользе листьев салата с горьким привкусом
Некоторые салаты имеют горький привкус, который оказывает на человека не только освежающее и возбуждающее аппетит действие, но и снимает усталость и успокаивают, рассказала РИА Новости начальник управления государственной инспекции по качеству питания Нина Зайцева.
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Вакантное в течение долгого времени место заместителя мэра Новокузнецка по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС занял новый человек.
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Милонов пожелал Борису Джонсону поправить костюм и прическу
Начать свою деятельность на посту лидера британской Консервативной партии с выбора нового костюма по размеру посоветовал Борису Джонсону депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.
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Женщине оторвало ногу на эскалаторе в ТЦ в Китае
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Кличко вызвали на допрос по делу о махинациях с землей
Уточняется, что допрос состоится 26 июля. Отмечается, что повестка в суд вручена по делу о земельных махинациях.
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