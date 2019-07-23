Футбол

Гризманн считает свой дебют за «Барселону» смазаннымНева Спорт 10:35

Новичок "Барселоны" нападающий Антуан Гризманн рассказал о дебюте в составе каталонской команды в товарищеском матче с "Челси" (1:2). Француз отметил, что его дебют оказался смазанным из-за поражения, но лучшие матчи еще впереди.
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Гризманн считает свой дебют за «Барселону» смазанным

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Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Барселона» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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