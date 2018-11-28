Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн после победы над "Монако" (2:0) прокомментировал выход "матрасников" в плей-офф Лиги чемпионов. "Атлетико" провел хороший первый тайм, но затем расслабился, за что другие команды могли и наказать.

Гризманн: «„Атлетико“ хотел выйти из группы, что он и сделал»

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