Футбол

Гришин стал тренером команды «Локомотива» 2003 года рождения
Советский спорт
06:03

Бывший тренер ЦСКА и СКА-Хабаровска Александр Гришин возглавил команду Локомотива 2003 года рождения. Я перешел в Локомотив, приводит Sport24.ru слова 47-летнего специалиста.
Советский спорт06:03

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Гришин стал тренером команды «Локомотива» 2003 года рождения

Советский спорт06:03

Гришин: просился в ЦСКА, но не взяли, и я с радостью принял предложение «Локо»

Чемпионат05:40

Гришин стал тренером футболистов «Локомотива» 2002-2003 года рождения

РИА Новости05:30

Бывший тренер молодежки ЦСКА Гришин продолжит карьеру в «Локомотиве»

Спорт-Экспресс05:19
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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 06:33, Ашберн
Политика

Россия и Британия договорились восстанавливать численность дипломатов

Посол России в Великобритании Александр Яковенко сообщил, что Москва и Лондон договорились постепенно восстанавливать численность дипломатических ведомств в предстоящем году, передает ТАСС.
Обновлено в 06:03
Политика

В Крыму построили заграждение на границе с Украиной

В пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ отчитались о завершении строительства заграждения на границе с Украиной.
Обновлено вчера в 20:08
Армия и оружие

В США оценили испытания российского «Авангарда»

Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.
Обновлено вчера в 16:27
Хоккей

Скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин

Обновлено в 04:20
Политика

Кремль считает беспочвенными опасения РУСАДА о спортивной изоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал беспочвенными опасения главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса по поводу возможной спортивной изоляции страны.
Обновлено в 05:51
Происшествия

Миллиардер Михальченко получил срок за контрабанду алкоголя

Обновлено в 05:02
Политика

На Украине появится социальная реклама о европейских ценностях

Министерство информационной политики Украины подготовило социальные рекламные ролики, которые рассказывают, что такое Европа и европейские ценности.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия

На Сахалине идут обыски по делу «крабового короля»

Обыски проходят в Сахалинской области у людей из ближайшего окружения бизнесмена Олега Кана, его также называют «крабовым королем», сообщает телеканал «Россия-24».
Обновлено в 02:19
Армия и оружие

Сирийская армия вошла в курдский город Манбидж

Как 28 декабря передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление генштаба сирийской армии, в городе поднят государственный флаг.
Обновлено в 04:41
Политика

В Кремле отреагировали на публикацию данных журналистов BBC

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с пониманием относятся к ответной публикации данных журналистов британского BBC.
Обновлено в 04:48
Общество

«Роскачество» назвало лучшие марки красной икры

Обновлено в 00:55
Политика

В Раде назвали «фатальную ошибку» Порошенко

Депутат Верховной рады Украины, лидер партии "Христианские социалисты" Михаил Добкин в эфире ток-шоу "События дня с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "НАШ" рассказал, какую "фатальную ошибку" совершил Петр Порошенко.
Обновлено в 05:17
Политика

Пашинян и Путин не договорились о цене на газ

Пашинян отметил, что вопрос цен на газ является «чувствительным» для российско-армянских отношений и его обсуждения продолжатся «в рабочем порядке».
Обновлено в 05:05
Общество

Самарский министр посоветовала малоимущим семьям завести огород

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова, посоветовавшая женщинам разводить огороды, чтобы прокормить детей, извинилась за свои слова.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие

Проект «Авангард» собирались закрыть четыре года назад

Проект по созданию ракеты с блоком "Авангард" могли закрыть четыре года назад, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие

Кремль приветствует возвращение Манбиджа под контроль Дамаска

Возвращение курдских районов Сирии под контроль сирийского правительства является позитивной тенденцией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие

Минобороны оценило трофеи вермахта для переплавки в ступени храма

Для переплавки в ступени главного храма Вооруженных сил в Кубинке не будут использованы трофеи вермахта, имеющие историческую ценность или хранящиеся в музеях, рассказал представитель Минобороны Игорь Конашенков, передает ТАСС.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Обыски в магазинах и на складах компании «Красное и Белое» завершены

Обновлено вчера в 03:40
Армия и оружие

СМИ сообщили о первом полете модернизированного ТУ-22М3М

Бомбардировщик вылетел с аэродрома авиазавода им. Горбунова в Казани.
Обновлено в 06:25
Политика

В Кремле рассказали о темах предновогодней встречи Путина и Лукашенко

В ходе визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву в субботу, 29 декабря, лидеры двух стран обсудят, «как быть с договором 1999-го года» о создании Союзного государства, а также финансовые запросы Минска.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Россиянка задержана в Финляндии по запросу США

30-летняя россиянка задержана в Финляндии по запросу США. Об этом сообщили в консульском отделе посольства России в Финляндии.
Обновлено в 02:18
Общество

Эксперты назвали самые востребованные профессии 2019 года

Специалисты портала полагают, что в 2019 году в России продолжится рост спроса на аналитиков данных: "Их услуги наиболее востребованы среди IT-компаний, финансовых организаций, компаний сферы продаж и услуг".
Обновлено в 02:27
Армия и оружие

Гиперзвуковой блок «Авангард» разогнался до скорости в 27 махов

В эфире телеканала "Россия-24" вице-премьер правительства России Юрий Борисов заявил, что боевой блок ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард" способен развивать скорость в 27 махов.
Обновлено вчера в 07:46
Общество

У родственников вице-мэра Москвы нашли пентхаусы на 1,5 млрд рублей

Как выяснила «Медуза», рыночная стоимость недвижимости составляет примерно 1,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 05:49
Политика

Путин перед Новым годом пожелал стойкости арестованному Кочаряну

В сообщении, размещенном на странице в сети Facebook, отмечается, что Путин пожелал находящемуся под арестом Кочаряну доброго здоровья, стойкости и крепости духа.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие

National Interest: британский корабль Echo в Черном море беззащитен

Попытки стран Запада «послать сигнал» России при помощи отправки в Черное море корабля британских ВМС HMS Echo выглядят смехотворно, так как данный корабль вооружен слабее, чем захваченные «российским спецназом» в Керченском проливе украинские бронекатера, пишет издание National Interest.
Обновлено в 00:27
Гаджеты

Apple запатентовала гибкий смартфон

Обновлено в 03:24
Политика

Лавров прокомментировал вывод войск США из Сирии

Слова американских властей зачастую расходятся с делами, поэтому следует дождаться реальных действий США по выводу войск из Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 05:16
Политика

Кремль опроверг данные о военнопленных в России

Военнопленных в России нет, не являются ими и задержанные близ Керченского пролива украинские моряки, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:15
Экономика

Путин подписал закон о предельной сумме долга по микрокредитам

Закон об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам подписан президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:29
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской футбольной премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка СССР, семикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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