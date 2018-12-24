Футбол

Гришин покинул пост старшего тренера «СКА-Хабаровск»
Sport24.ru
03:51

Александр Гришин, работавший в команде с августа 2018 года, покинул хабаровский коллектив. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Старший тренер «СКА-Хабаровск» был вынужден уйти по семейным обстоятельствам и попросил о расторжении контракта.
Sport24.ru03:51

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Гришин покинул пост старшего тренера «СКА-Хабаровск»

Sport24.ru03:51
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