Футбол

Гриндель покинул пост президента немецкого футбольного союзаСпорт-Экспресс 08:49

Глава немецкого футбольного союза (DFB) Рейнхард Гриндель покинул пост президента федерации, информирует пресс-служба организации. Однако он продолжит работу в совете ФИФА и Исполнительном комитете УЕФА, в который он был избран лично, в тесном согласовании с DFB.
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Sports.ru14:53

Гриндель покинул пост президента Немецкого футбольного союза

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Гриндель покинул пост президента Немецкого футбольного союза

Матч ТВ09:19

Райнхард Гриндель покинул пост президента Немецкого футбольного союза

РИА Новости08:52

Гриндель покинул пост президента немецкого футбольного союза

Спорт-Экспресс08:49
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 15:14, Ашберн
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Организация, осуществляющая контроль и управление футболом в Германии. Является объединением немецких футбольных клубов.
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