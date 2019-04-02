Гриндель покинул пост президента немецкого футбольного союзаСпорт-Экспресс 08:49

Глава немецкого футбольного союза (DFB) Рейнхард Гриндель покинул пост президента федерации, информирует пресс-служба организации. Однако он продолжит работу в совете ФИФА и Исполнительном комитете УЕФА, в который он был избран лично, в тесном согласовании с DFB.

Политика Власти Дагестана обвинили Чечню в одностороннем установлении границы 30 марта активисты заявили, что чеченская сторона в одностороннем порядке зарегистрировала за собой спорный участок земли на границе с Дагестаном.

Шоу-бизнес Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице Певица и актриса Кристина Орбакайте разместила у себя в инстаграме неожиданное селфи.

Кино Семья Юлии Началовой выступила против съемки фильма о певице Анна Исаева, представитель скончавшейся 16 марта певицы Юлии Началовой, сообщила, что семья не давала прав на использование контента и имени Началовой для съемок художественного фильма.

Транспорт «Аэрофлот» назвал стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота", который введен со 2 апреля, составит от 2500 до 3675 рублей, следует из информации на сайте авиакомпании.

Политика Президент Алжира подал в отставку Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика официально подал в отставку.

Экономика Российский производитель беспилотников может переехать в США Отмечается, что департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA, а также отмечает готовность оказать всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса.

Происшествия В Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул пожар Спасатели тушат пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, его удалось локализовать на площади около 20 гектаров, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Саркофаг с мумиями обнаружили в Египте Саркофаг эпохи Птолемеев, в котором находилась две мумии, обнаружен в ходе раскопок в Египте.

Происшествия Росгвардия уволит сотрудника, повредившего автомобили в Зеленограде Ранее стало известно, что в Зеленограде полицейские задержали военнослужащего части 7576, которого подозревают в повреждении нескольких машин и краже печенья из местных магазинов, его вина подтверждается данными с камер видеонаблюдения.

Футбол Зидан: «Варан не говорил мне о желании покинуть „Реал“» Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не подтвердил слухи о желании защитника сборной Франции Рафаэля Варана покинуть клуб.

Происшествия Названы три основные версии заражения суворовцев эхинококком У 54 курсантов зафиксированы признаки заболевания «эхинококкоз». Депутат Алексей Куриный добился от военной прокуратуры ответа.

Политика Глава МИД Венесуэлы назвал Колумбию угрозой миру в Латинской Америке По словам главы МИД Венесуэлы, если и существует какая-то угроза региональной безопасности в Латинской Америке, то она исходит от Колумбии, в частности, от преступности, связанной с наркотрафиком, которую покрывают органы власти этой страны, отметил Арреаса.

Автоспорт Мик Шумахер впервые сел за руль болида Формулы-1 «Феррари» Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Мик, в январе этого года вошедший в молодёжную академию «Скудерии», оперативно получил возможность проехать за рулём боевого болида Ф-1 — крайне удачно подвернулись тесты после Гран-при Бахрейна.

Экономика Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента» В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).

Политика Украина начала укреплять границу с Россией и копать рвы Украина приступила к активному укреплению границы с Россией в рамках проекта «Стена».

Политика Песков подтвердил визит Нетаньяху "Достигнута договоренность о том, что 4 апреля с кратким рабочим визитом в Москву прилетит премьер-министр Израиля Нетаньяху", - подтвердил журналистам сообщения из Израиля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Происшествия Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве Глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко подал в отставку по собственному желанию.

Технологии Депутаты предложили защитить Рунет отечественным шифрованием Документ обязывает организаторов распространения информации (компании, управляющие сервисами по обмену сообщениями) обеспечить возможность дополнительного кодирования электронных сообщений с использованием средств шифрования, одобренных правительством.

Политика В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.

Экономика Андрей Молчанов планирует продать часть своей доли в группе ЛСР Компания Solneau Limited, контролируемая Андреем Молчановым — основным акционером девелоперской группы ЛСР, планирует продать 5,7 млн акций компании, что составляет около 5,53% уставного капитала группы, сообщили в компании.