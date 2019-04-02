Футбол
Гриндель покинул пост президента немецкого футбольного союзаСпорт-Экспресс 08:49
Глава немецкого футбольного союза (DFB) Рейнхард Гриндель покинул пост президента федерации, информирует пресс-служба организации. Однако он продолжит работу в совете ФИФА и Исполнительном комитете УЕФА, в который он был избран лично, в тесном согласовании с DFB.
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