Гриндель покинул пост президента Немецкого футбольного союзаСоветский спорт 08:59

Отмечается, что Гриндель сообщил о своем решении президиуму Немецкого футбольного союза. Временно руководить федерацией будут вице-президенты Райнер Кох и Райнхард Раубалль. Ранее стало известно, что бывший защитник Баварии Филипп Лам претендует на пост президента Немецкого футбольного союза.

Армия и оружие СМИ сообщили о ракетных ударах Израиля по сектору Газа Силы ВВС Израиля выпустили ракеты по территории сектора Газа, в результате атаки никто не пострадал.

Общество Delivery Club извинилась за комментарий про подлодку «Курск» Служба доставки еды Delivery Club извинилась за оскорбительный комментарий про подлодку Курск в соцсети.

Политика Роскомнадзор проводит работы со СМИ в рамках закона о госсимволах Территориальные органы Роскомнадзора ведут со СМИ профилактическую работу в рамках закона об оскорблении госсимволов, чтобы избежать привлечения изданий к ответственности, сообщил журналистам пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

Происшествия Курсанты не пострадали при взрыве в Академии Можайского в Петербурге Напомним, при взрыве частично обрушился лестничный марш в здании. На месте ЧП работают оперативные службы и руководство Санкт-Петербурга.

Спорт Малышко опоздал на старт эстафеты на чемпионате России по биатлону Биатлонист Дмитрий Малышко, выступающий за команду Санкт-Петербурга, не смог вовремя стартовать в эстафетной гонке чемпионата России, который проходит в Тюмени.

Спорт Вяльбе: решение о запрете социальных сетей ещё не принято Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отметила, что в команде ещё не принято решение о запрете на социальные сети.

Происшествия Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.

Общество Мосгорсуд вернул материалы дела об алиментах Дениса Глушакова Мосгорсуд во вторник вернул жалобу на решение по размеру алиментов футболисту Денису Глушакову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Происшествия Пьяную езду хотят приравнять к умышленному убийству Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ужесточить наказание для водителей, которые, сев за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, спровоцировали ДТП с жертвами.

Экономика В России могут появиться пять новых налогов Министерство финансов России предложило дополнить Налоговый кодекс пятью новыми главами.

Авто Названа десятка самых популярных подержанных кроссоверов в Москве Как сообщает сайт аналитического агентства «АВТОСТАТ», за первые два месяца этого года в Москве было перепродано 11 900 подержанных кроссоверов и внедорожников, что на 3% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Политика Правящая партия Турции подала апелляцию на итоги выборов мэра Стамбула Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Турции подала апелляцию в Центризбирком на предварительные итоги выборов мэра Стамбула, на которых побеждает кандидат от оппозиции, заявил глава стамбульского отделения партии Байрам Шеноджак во вторник.

Экономика Росстат зафиксировал рост реальных пенсий в феврале Средний размер назначенных пенсий, по оценке Росстата, в феврале вырос на 5,9% в годовом выражении и составил 14 116 рублей.

Здоровье В России выросло число людей с аутизмом Эксперты пояснили, что общие показатели выявляемости аутизма за последние годы также возросли, передает ТАСС.

Авто Кроссовер Brilliance V7 получил «спортивную» версию с мотором от BMW На международном автосалоне в Шанхае, который откроется через две недели, компания Brilliance представит "спортивную" модификацию кроссовера V7.

Общество В Египте обнаружен саркофаг с мумией На севере Египта в ходе раскопок археологи обнаружили саркофаг, в котором находилась мумия.

Экономика Медведев дал прогноз по льготному кредитованию малого бизнеса Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев 2 апреля посетил Пермь.

Происшествия Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе Сын главы британской службы внешней разведки Алекса Янгера Сэм Янгер погиб в автокатастрофе, сообщила во вторник полиция Шотландии.

Происшествия Весельная лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане Весельная лодка «Акрос» российского путешественника Федора Конюхова перевернулась в Южном океане и получила повреждения.

Экономика Названы самые высокооплачиваемые профессии Самую высокую зарплату в нашей стране работодатели предлагают таким специалистам, как инженер-мехатроник (в автомобилестроении) и сварщик дуговой сварки - более 100 тысяч рублей в месяц.

Здоровье Дмитрий Медведев посетил пермскую поликлинику №2 Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев в рамках рабочей поездки в Пермь посетил Городскую клиническую поликлинику №2. Это лечебное учреждение одном из первых в крае начало работать по технологии «бережливого» производства, здесь же реализован региональный проект «Новая поликлиника», задачей которого было увеличение доступности участковых врачей.

Происшествия Юный астраханец сбежал из дома ради кругосветного путешествия В квартире женщина нашла записку, в которой сын заботливо предупредил мать, что всего лишь отправился в кругосветное путешествие.