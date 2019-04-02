Футбол
Гриндель покинул пост президента Немецкого футбольного союзаСоветский спорт 08:59
Отмечается, что Гриндель сообщил о своем решении президиуму Немецкого футбольного союза. Временно руководить федерацией будут вице-президенты Райнер Кох и Райнхард Раубалль. Ранее стало известно, что бывший защитник Баварии Филипп Лам претендует на пост президента Немецкого футбольного союза.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 10:40, Ашберн
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Общество
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Как сообщает сайт аналитического агентства «АВТОСТАТ», за первые два месяца этого года в Москве было перепродано 11 900 подержанных кроссоверов и внедорожников, что на 3% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.
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В Петербурге найден мертвым топ-менеджер крупной строительной компании
Компания «Авиелен А. Г.» специализируется на строительстве и является девелопером проекта «Аэропортсити».
Обновлено в 05:15
Политика
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Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Турции подала апелляцию в Центризбирком на предварительные итоги выборов мэра Стамбула, на которых побеждает кандидат от оппозиции, заявил глава стамбульского отделения партии Байрам Шеноджак во вторник.
Обновлено в 09:09
Экономика
Росстат зафиксировал рост реальных пенсий в феврале
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На международном автосалоне в Шанхае, который откроется через две недели, компания Brilliance представит "спортивную" модификацию кроссовера V7.
Обновлено вчера в 10:15
Общество
В Египте обнаружен саркофаг с мумией
На севере Египта в ходе раскопок археологи обнаружили саркофаг, в котором находилась мумия.
Обновлено в 04:38
Футбол
Адиев о решении остаться в «Анжи»: «Определяющим стал звонок Бердыева»
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал, почему передумал уходить в отставку.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия
СМИ сообщили об отставке главы ГИБДД Москвы
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Медведев дал прогноз по льготному кредитованию малого бизнеса
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Обновлено в 06:59
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Весельная лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
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Экономика
Названы самые высокооплачиваемые профессии
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Здоровье
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Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев в рамках рабочей поездки в Пермь посетил Городскую клиническую поликлинику №2. Это лечебное учреждение одном из первых в крае начало работать по технологии «бережливого» производства, здесь же реализован региональный проект «Новая поликлиника», задачей которого было увеличение доступности участковых врачей.
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Юный астраханец сбежал из дома ради кругосветного путешествия
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В штабе Зеленского назвали условие дебатов с Порошенко
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что дебаты с действующим украинским лидером Петром Порошенко могут состояться, если позволит график Зеленского как художественного руководителя студии «Квартал 95».
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