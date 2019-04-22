Футбол

Григорян стал главным тренером «Тамбова»Свободная Пресса 13:08

Известный российский специалист Александр Григорян покинул женскую команду ЦСКА и вернулся к тренерской работе в мужском футболе. Наставник официально возглавил «Тамбов». Григорян уже подписал с новым клубом контракт, действие которого будет рассчитано до кона следующего сезона.
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Официально: Александр Григорян возглавил «Тамбов»

Советский спорт13:15

Спортивный директор «Тамбова» опроверг информацию о том, что бывший главный тренер команды сдавал матчи

Спорт-Экспресс14:26

Григорян провёл первую тренировку в качестве главного тренера «Тамбова»

Чемпионат13:37

Александр Григорян: «Предложение из „Тамбова“ стало неожиданным именно в данный период»

Матч ТВ13:34

Александр Григорян: «Предложение из „Тамбова“ стало неожиданным именно в данный период»

Sportbox.RU13:34

«Тамбов» объявил о назначении Григоряна на пост главного тренера

Sport24.ru13:09

Спортдиректор «Тамбова» подтвердил назначение Григоряна

Sports.ru11:56
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