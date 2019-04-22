Футбол

Григорян сменит Искакова на посту главного тренера «Тамбова»Матч ТВ 08:02

ЦСКА — Анжи
24 апреля
в 12:30
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
Как стало известно «Матч ТВ», руководство «Тамбова» приняло решение освободить с должности главного тренера команды Мурата Искакова. Напомним, что лидер ФНЛ не выигрывает три тура, в ходе которых потерпел дома поражение 0:3 от «Сочи», а его игра в ходе весеннего этапа вызывает много критики.
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