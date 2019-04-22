Футбол
Григорян сменит Искакова на посту главного тренера «Тамбова»Матч ТВ 08:02
Как стало известно «Матч ТВ», руководство «Тамбова» приняло решение освободить с должности главного тренера команды Мурата Искакова. Напомним, что лидер ФНЛ не выигрывает три тура, в ходе которых потерпел дома поражение 0:3 от «Сочи», а его игра в ходе весеннего этапа вызывает много критики.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Александр Григорян сменит Мурата Искакова на посту главного тренера ФК «Тамбов»
Онлайн Тамбов.ру09:35
Автоматически обработано 7314 источников, обновлено в 09:50, Ашберн
Политика
Мизулина назвала запрет признаком свободы
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина на форуме безопасного интернета рассказала об обратной стороне изобилия прав.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке
Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.
Обновлено в 08:01
Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении российским лидером Владимиром Путиным Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и о возможности совместной работы с ним, будут судить по конкретным делам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:03
Энергетика
Нефть «подтвердила намерение» роста к $80
Нефть марки Brent 22 апреля с начала недели обновила годовой максимум, а также продолжила рост к среднесрочной цели $80 за баррель, подтвердив тем самым основной сценарий роста, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.
Обновлено в 08:46
Происшествия
В Москве обнаружено тело чемпионки России по тайскому боксу
В Москве погибла 26-летняя победительница чемпионата России и Кубка России по тайскому боксу Кристина Мялина.
Обновлено в 06:15
Общество
Навальный получил 62 миллиона на разоблачающих роликах ФБК
Обновлено в 08:10
Происшествия
Новый взрыв произошел на Шри-Ланке
Произошел еще один взрыв на Шри-Ланке, передает Reuters со ссылкой на очевидца. Уточняется, что взрыв произошел возле одной из церквей.
Обновлено в 06:49
Общество
Чиновник заявил, что повышать зарплаты рабочим нельзя
Игорь Ксенофонтов объяснил, почему нельзя повышать зарплату рабочим.
Обновлено в 09:00
Политика
В Раде в четверг могут начать рассмотрение закона об импичменте
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что парламент в четверг может начать рассмотрение закона об импичменте президента.
Обновлено в 06:49
Общество
Быков надеется «вернуться в строй» как можно скорее
Обновлено в 09:25
Авто
Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul
Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Политика
Украина через полгода захочет отставки Зеленского, считает Жириновский
Именно поэтому жители сами затребуют его отставки через полгода.
Обновлено в 03:27
Политика
В штабе Зеленского отвергли поздравление Януковича
В штабе Владимира Зеленского отвергли поздравления с победой во втором туре выборов президента Украины от бывшего главы государства Виктора Януковича, пишет RT.О том, что жест экс-президента вызвал негативную реакцию у команды Зеленского, рассказал представитель штаба Дмитрий Разумков.
Обновлено в 08:55
Политика
Медведев прокомментировал победу Зеленского на выборах
Медведев не сомневается, что шоумен Владимир Зеленский, лидирующий на выборах, после избрания будет придерживаться в отношении России заявленной в ходе предвыборной кампании риторики.
Обновлено в 02:52
Политика
ЦИК Украины обработал 99% протоколов
После обработки 99% протоколов кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский побеждает с результатом 73,21% голосов избирателей.
Обновлено в 07:22
ЖКХ
МОЭК назвала сроки отключения горячей воды в Москве
Дату начала и срок отключения горячей воды в каждом конкретном доме столицы можно узнать с помощью специального сервиса на сайте МОЭК.
Обновлено в 09:17
Экономика
Многие проекты смогут избежать перехода на эскроу-счета
Многие проекты смогут избежать перехода на эскроу-счета Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое позволяет строить ряд жилищных объектов без использования эскроу-счетов.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес
Никас Сафронов увидел в смерти Юлии Началовой мистику
Обновлено в 06:09
Политика
В КВН отреагировали на избрание Зеленского президентом Украины
Режиссер и постоянный член жюри КВН Юлий Гусман заявил, что "никто не знает, что такое" победивший на президентских выборах на Украине Владимир Зеленский.
Обновлено в 09:37
Энергетика
Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефти
На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.
Обновлено в 07:24
Наука
Картинка в руках обманула камеры видеонаблюдения
Нейросетевые алгоритмы обнаружения человека в кадре, применяемые в системах видеонаблюдения, можно обмануть с помощью картонного листа с распечатанным изображением, показали бельгийские исследователи.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Прокуратура выясняет причины смерти ветерана в больнице на Урале
В Челябинской области прокуратура выясняет обстоятельства смерти 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае
Летевший по маршруту Красноярск — Пхукет самолёт авиакомпании AZUR air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду.
Обновлено в 04:46
Игры
Для Resident Evil 2 Remake вышел мод с героями GTA
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес
Ирину Цывину похоронят на Троекуровском рядом с Галкиным и Глаголевой
Похоронят ее на Троекуровском кладбище, на аллее актеров, рядом с могилами Владислава Галкина и Веры Глаголевой.
Обновлено в 06:37