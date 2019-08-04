Футбол

Григорян считает, что «Арсенал» не был лучше «Тамбова»Спорт-Экспресс вчера в 13:07

Надо отдать должное, что очень качественный первый тайм провели соперники, но во втором преимущество было на нашей стороне - силы игроков "Арсенала" начали иссякать. Другой вопрос, что были моменты, но мы ими не воспользовались. По справедливости, как это говорят, мы не заслуживали поражения.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Григорян: «„Арсенал“ не был лучше „Тамбова“. Мы не заслуживали поражения»

Sport24.ruвчера в 13:05

Григорян: «Тамбов» не наиграл на поражение, но и на победу тоже

Чемпионатвчера в 12:27

Григорян: «Единственное проникновение „Арсенала“ в штрафную привело к голу»

Евро-футбол.рувчера в 11:48

Александр Григорян: «„Тамбов“ не наиграл на поражение, но и на победу тоже»

Sportbox.RUвчера в 12:12

Григорян считает, что «Арсенал» не был лучше «Тамбова»

Спорт-Экспрессвчера в 13:07

Александр Григорян: «„Тамбов“ не наиграл на поражение, но и на победу тоже»

Матч ТВвчера в 12:12

Григорян комплиментарно высказался об игроках «Арсенала»

Газета.Ruвчера в 09:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 01:57, Ашберн
Политика

Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары

Обновлено вчера в 11:13
Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Обновлено вчера в 09:01
Транспорт

В аэропорту Гонконга из-за протестов отменили более 200 рейсов

В аэропорту Гонконга треть авиадиспетчеров присоединилась к протестующим против изменения закона об экстрадиции, что привело к отмене в понедельник, 5 августа, более 200 рейсов.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие

Эрдоган объявил о военной операции в Сирии

Турецкая армия проведет военную операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат.
Обновлено вчера в 20:46
Общество

Украинский город остался без горячей воды из-за долгов

25 июня часть украинского города Полтавы осталась без воды из-за накопившихся у компании «Полтававодоканал» долгов за электроэнергию.
Обновлено вчера в 23:58
Политика

Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс

Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе не решается путем принятия законов, для этого нужен комплекс мер.
Обновлено вчера в 20:37
Происшествия

Стрелок из Огайо убил свою сестру

Коннор Беттс, устроивший стрельбу в Дейтоне (штат Огайо), убил и свою сестру Меган. Об этом сообщило издание Cincinnati.com.
Обновлено вчера в 14:52
Космос

Исследователи составили расширенную трёхмерную карту Млечного Пути

На новой трёхмерной карте изображена S-образная структура искривлённого звёздного диска Млечного Пути.
Обновлено 02 августа в 02:56
Политика

Кличко вслед за Порошенко покинул Украину

Мэр Киева Виталий Кличко покинул Украину, сообщила в Facebook журналистка Ирина Каспарова.
Обновлено вчера в 10:04
Происшествия

Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП на Волжской ГЭС

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения водителю «четырнадцатой».
Обновлено вчера в 06:51
Происшествия

Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации

Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия

В массовом ДТП в Екатеринбурге погибли два человека

Столкновение произошло в 3:55 мск Массовое ДТП произошло минувшей ночью в центре Екатеринбурга, сообщает РИА Новости со ссылкой на отделение пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено вчера в 03:16
Энергетика

Нефть дешевеет на опасениях за мировую экономику и спрос на сырье

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник более чем на 1% на фоне признаков эскалации торгового конфликта между США и КНР, которые усилили опасения за рост мировой экономики и за спрос на "черное золото", свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 01:16
Футбол

Петр Авен: «Федун - святой человек»

Болельщик "Спартака", банкир Петр Авен в интервью программе Нобеля Арустамяна "Инсайдеры" отметил заслуги владельца красно-белых Леонида Федуна.
Обновлено вчера в 16:35
Общество

В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Армия и оружие

В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России

Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено вчера в 13:46
Авто

Нихао подкралось: китайские BMW и Audi могут приехать из Владивостока

В России уже скоро могут появиться подержанные автомобили из Китая, причем как чисто китайские, так и японские, европейские и американские модели, произведенные в Поднебесной.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

В Саратовской области перевернулся автобус: 6 пострадавших

В Саратовской области упал в кювет рейсовый автобус.
Обновлено в 01:27
Политика

Премьер Японии приедет в Россию после визита Медведева на Курилы

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует приехать в Россию с официальным визитом после поездки главы российского правительства Дмитрия Медведева на Курилы.
Обновлено вчера в 23:32
Политика

Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине

Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
Обновлено вчера в 12:15
Футбол

Гвардиола поздравил «МЮ» с покупкой Магуайра

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему его команда вышла из борьбы за трансфер защитника «Лестера» Гарри Магуайра.
Обновлено вчера в 14:57
Происшествия

В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков

Обновлено вчера в 10:53
Наука

Жёлтые очки не помогают следить за дорогой ночью

Обновлено вчера в 08:58
Происшествия

На Урале из детского сада на игрушечной машине сбежал 6-летний ребёнок

В Свердловской области проводится проверка инцидента, в результате которого воспитатель не уследила за 6-летним ребёнком, и он на игрушечной машине выехал за пределы специализированного детского сада в Нижнем Тагиле.
Обновлено в 00:26
Происшествия

Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе

Первый инцидент произошел 19 июля, когда в зоне Ормузского пролива был задержан танкер Stena Impero, шедший под флагом Великобритании и нарушивший, по данным Ирана, международные правила судоходства.
Обновлено вчера в 07:26
Происшествия

Прокуратура США потребовала казни стрелка в Техасе

Прокуратура США будет добиваться вынесения смертного приговора стрелку из техасского Эль-Пасо, в результате действий которого погибли 20 человек.
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия

Арестован организатор разбоя сотрудников ФСБ

Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
Теннис

Медведев проиграл Кирьосу в финале турнира в Вашингтоне

Кирьос войдет в топ-30 рейтинга ATP.
Обновлено вчера в 18:47
Экономика

СМИ узнали о продаже базы данных клиентов отправленного на санацию банка

В сеть выложили для продажи базу данных 70 тыс. клиентов Бинбанка, который в начале 2019 года в рамках санации был присоединен к «Открытию».
Обновлено в 01:26
Здоровье

Загадочная болезнь британского подростка поставила врачей в тупик

В Британии врачи не смогли поставить диагноз подростку, который оказался парализован из-за загадочной болезни.
Обновлено вчера в 22:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Витальевич Григорян
Российский тренер
Российский футбольный тренер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное