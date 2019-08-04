Футбол
Григорян считает, что «Арсенал» не был лучше «Тамбова»Спорт-Экспресс вчера в 13:07
Надо отдать должное, что очень качественный первый тайм провели соперники, но во втором преимущество было на нашей стороне - силы игроков "Арсенала" начали иссякать. Другой вопрос, что были моменты, но мы ими не воспользовались. По справедливости, как это говорят, мы не заслуживали поражения.
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Григорян: «Единственное проникновение „Арсенала“ в штрафную привело к голу»
Евро-футбол.рувчера в 11:48
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Политика
Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары
Обновлено вчера в 11:13
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено вчера в 09:01
Транспорт
В аэропорту Гонконга из-за протестов отменили более 200 рейсов
В аэропорту Гонконга треть авиадиспетчеров присоединилась к протестующим против изменения закона об экстрадиции, что привело к отмене в понедельник, 5 августа, более 200 рейсов.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие
Эрдоган объявил о военной операции в Сирии
Турецкая армия проведет военную операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат.
Обновлено вчера в 20:46
Общество
Украинский город остался без горячей воды из-за долгов
25 июня часть украинского города Полтавы осталась без воды из-за накопившихся у компании «Полтававодоканал» долгов за электроэнергию.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс
Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе не решается путем принятия законов, для этого нужен комплекс мер.
Обновлено вчера в 20:37
Происшествия
Стрелок из Огайо убил свою сестру
Коннор Беттс, устроивший стрельбу в Дейтоне (штат Огайо), убил и свою сестру Меган. Об этом сообщило издание Cincinnati.com.
Обновлено вчера в 14:52
Космос
Исследователи составили расширенную трёхмерную карту Млечного Пути
На новой трёхмерной карте изображена S-образная структура искривлённого звёздного диска Млечного Пути.
Обновлено 02 августа в 02:56
Политика
Кличко вслед за Порошенко покинул Украину
Мэр Киева Виталий Кличко покинул Украину, сообщила в Facebook журналистка Ирина Каспарова.
Обновлено вчера в 10:04
Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП на Волжской ГЭС
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения водителю «четырнадцатой».
Обновлено вчера в 06:51
Происшествия
Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации
Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия
В массовом ДТП в Екатеринбурге погибли два человека
Столкновение произошло в 3:55 мск Массовое ДТП произошло минувшей ночью в центре Екатеринбурга, сообщает РИА Новости со ссылкой на отделение пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено вчера в 03:16
Энергетика
Нефть дешевеет на опасениях за мировую экономику и спрос на сырье
Мировые цены на нефть снижаются в понедельник более чем на 1% на фоне признаков эскалации торгового конфликта между США и КНР, которые усилили опасения за рост мировой экономики и за спрос на "черное золото", свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 01:16
Футбол
Петр Авен: «Федун - святой человек»
Болельщик "Спартака", банкир Петр Авен в интервью программе Нобеля Арустамяна "Инсайдеры" отметил заслуги владельца красно-белых Леонида Федуна.
Обновлено вчера в 16:35
Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Армия и оружие
В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России
Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено вчера в 13:46
Авто
Нихао подкралось: китайские BMW и Audi могут приехать из Владивостока
В России уже скоро могут появиться подержанные автомобили из Китая, причем как чисто китайские, так и японские, европейские и американские модели, произведенные в Поднебесной.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
В Саратовской области перевернулся автобус: 6 пострадавших
В Саратовской области упал в кювет рейсовый автобус.
Обновлено в 01:27
Политика
Премьер Японии приедет в Россию после визита Медведева на Курилы
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует приехать в Россию с официальным визитом после поездки главы российского правительства Дмитрия Медведева на Курилы.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине
Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
Обновлено вчера в 12:15
Футбол
Гвардиола поздравил «МЮ» с покупкой Магуайра
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему его команда вышла из борьбы за трансфер защитника «Лестера» Гарри Магуайра.
Обновлено вчера в 14:57
Происшествия
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
Обновлено вчера в 10:53
Наука
Жёлтые очки не помогают следить за дорогой ночью
Обновлено вчера в 08:58
Происшествия
На Урале из детского сада на игрушечной машине сбежал 6-летний ребёнок
В Свердловской области проводится проверка инцидента, в результате которого воспитатель не уследила за 6-летним ребёнком, и он на игрушечной машине выехал за пределы специализированного детского сада в Нижнем Тагиле.
Обновлено в 00:26
Происшествия
Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе
Первый инцидент произошел 19 июля, когда в зоне Ормузского пролива был задержан танкер Stena Impero, шедший под флагом Великобритании и нарушивший, по данным Ирана, международные правила судоходства.
Обновлено вчера в 07:26
Происшествия
Прокуратура США потребовала казни стрелка в Техасе
Прокуратура США будет добиваться вынесения смертного приговора стрелку из техасского Эль-Пасо, в результате действий которого погибли 20 человек.
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия
Арестован организатор разбоя сотрудников ФСБ
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
Теннис
Медведев проиграл Кирьосу в финале турнира в Вашингтоне
Кирьос войдет в топ-30 рейтинга ATP.
Обновлено вчера в 18:47
Экономика
СМИ узнали о продаже базы данных клиентов отправленного на санацию банка
В сеть выложили для продажи базу данных 70 тыс. клиентов Бинбанка, который в начале 2019 года в рамках санации был присоединен к «Открытию».
Обновлено в 01:26
Здоровье
Загадочная болезнь британского подростка поставила врачей в тупик
В Британии врачи не смогли поставить диагноз подростку, который оказался парализован из-за загадочной болезни.
Обновлено вчера в 22:29