Футбол

Григорян с Точилиным идут за ключами в РПЛSportbox.RU вчера в 02:45

«Тамбов» и «Сочи» 4 мая могут выйти в премьер-лигу, в Томске бьются за «стыки», в Лужниках — молодежный баттл «Чертаново» и «Спартака-2», Черышев ныряет в лисью нору. Sportbox.ru — о главных интригах очередного тура в ФНЛ.
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Григорян с Точилиным идут за ключами в РПЛ

Sportbox.RUвчера в 02:45
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:35, Ашберн
Происшествия

Депутат Госдумы опроверг сообщения о том, что он устроил стрельбу

Обновлено в 15:01
Шоу-бизнес

Шарлиз Терон прокомментировала слухи о конфликте с Анджелиной Джоли

Американская актриса Шарлиз Терон прокомментировала конфликт с коллегой Анджелиной Джоли.
Обновлено в 11:16
Общество

В Таиланде коронуют короля Раму Десятого

Фактически Рама Десятый взошел на престол зимой 2016 года – после смерти его отца, который правил королевством 70 лет.
Обновлено в 00:23
Политика

Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставку

Президент Украины Петр Порошенко уже подписал указ, освобождающий Артеменко от должности главы Нацсовета.
Обновлено в 06:42
Футбол

СКА поздравил «Зенит» с чемпионством

Обновлено в 14:11
Общество

В Москве началась вторая ночная репетиция парада Победы

Обновлено в 15:01
Хоккей

Сборная России по хоккею проиграла финнам

Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.
Обновлено в 10:33
Экономика

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено вчера в 07:01
Происшествия

Руководитель штаба Навального в Петербурге подал заявление в СК на полицейских, сбивших его с ног на демонстрации

Руководитель штаба Навального в Петербурге Александр Шуршев подал заявление в СК на полицейских, сбивших его с ног во время первомайской демонстрации.
Обновлено в 15:00
Космос

В SpaceX назвали причину взрыва космического корабля Crew Dragon

Представители американской компании SpaceX рассказали, что произошло с комическим кораблем Crew Dragon во время последних тестовых испытаний.
Обновлено в 03:46
Политика

Трамп после разговора с Путиным оценил потенциал отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter оценил прошедший накануне телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 10:27
Политика

В Донецке получение российских паспортов вызвало ажиотаж

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено вчера в 13:58
Хоккей

НХЛ. «Коламбус» подписал контракт с вратарем «Салавата» Тарасовым

Голкипер «Салавата Юлаева» Даниил Тарасов продолжит карьеру в НХЛ. Хоккеист подписал трехлетний контракт новичка с «Коламбусом».
Обновлено в 14:40
Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Футбол

Денисов около 10 дней не приезжает на тренировки «Локомотива»

Согласно информации источника, капитан "Локомотива" Игорь Денисов уже больше недели не появляется на тренировках команды.
Обновлено в 15:29
Единоборства

Геннадий Головкин выбрал нового тренера

Экс-чемпион мира в среднем весе 37-летний Геннадий Головкин назвал имя нового тренера.
Обновлено в 14:31
Игры

Blizzard намерена масштабно расширять вселенную Overwatch

Обновлено в 09:39
Футбол

Зампред Госдумы Лебедев потребовал убрать с ТВ комментатора Орлова

С резкой критикой в адрес спортивного комментатора Геннадия Орлова выступил заместитель председателя Госдумы и член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев.
Обновлено в 13:15
Авто

Опубликованы снимки внедорожника УАЗ-3172

Журнал «За рулем» опубликовал снимки одной из самых перспективных и, в то же время, таинственных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожника УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 12:10
Наука

Какие сказки нужно читать искусственному интеллекту?

Позднее в фантастике искусственный интеллект, восставший против своих создателей, стал если не мейнстримом, то весьма распространенным сюжетом.
Обновлено в 11:15
Происшествия

После гибели военного из-за взрыва на полигоне возбуждено дело

Обновлено в 07:59
Политика

США могут начать поставлять газ на Украину

Украинский «Нафтогаз» ведет переговоры с США о поставках газа на Украину, заявил в интервью «Голосу Америки» глава компании Андрей Коболев.
Обновлено вчера в 04:42
Футбол

Черевченко объяснил отсутствие Комбарова и Мирзова в игре с «Локо»

Обновлено в 14:45
Политика

США пригрозили Ирану новыми санкциями

Напомним, что в прошлом году США расторгли в одностороннем порядке ядерную сделку с Ираном и в очередной раз ввели санкции против Тегерана.
Обновлено вчера в 17:04
Наука

Ученые: Биоразлагаемые пакеты не разлагаются годами

Обновлено 01 мая в 09:19
Теннис

Циципас обыграл Гоффена и вышел в финал турнира в Эшториле

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в финал турнира в Эшториле.
Обновлено в 13:06
Происшествия

После ударов израильских ВВС по Газе погибли беременная женщина и ребенок

По данным Минздрава прибрежного анклава, жертвами ударов стали 37-летняя беременная женщина и ее годовалая дочь.
Обновлено в 15:31
Религия

Поездку патриарха в Петербург перенесли

Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Санкт-Петербург для освящения главного собора Новодевичьего монастыря решено перенести с 4 мая на конец месяца.
Обновлено в 07:32
Общество

В пяти районах Курганской области ввели режим ЧС

Природные пожары в регионе постоянно угрожают населенным пунктам. Работу экстренных служб усложняет сухая ветреная погода.
Обновлено в 14:04
Политика

Полиция Алжира арестовала брата экс-президента

В конце апреля полиция Алжира арестовала четырех братьев-миллиардеров из семьи Кунинеф, приближенной к экс-президенту.
Обновлено в 12:51
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Олег Георгиевич Кононов
Футболист
Советский, российский и белорусский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. С ноября 2018 года главный тренер московского «Спартака».
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Дмитрий Черышев
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. За сборную России сыграл 10 официальных матчей и 1 неофициальный. Завершил свою игровую карьеру в Испании, где долгое время проживал и занимался тренерской деятельностью. С 2008 по 2009 годы тренировал детскую команду ФК «Реал Мадрид», в юношеской команде этого клуба играл его старший сын Денис.
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