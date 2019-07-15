Футбол
Григорян попытается обыграть «Зенит», чтобы больше не быть «петухом»Версия.Инфо вчера в 08:33
Александр Ерохин
|46′
Артем Дзюба
|48′
|53′
Хасан Мамтов
Михаил Костюков
|56′
Антон Килин
Олабриан Муйива
Ярослав Ракицкий
|60′
Александр Ерохин
Алексей Сутормин
|66′
|71′
Олабриан Муйива
Юрий Жирков
Вильмар Барриос
|74′
|74′
Иван Маркелов
Владислав Кулик
Вильмар Барриос
|80′
|80′
Хызыр Аппаев
|88′
Сослан Таказов
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
|88′
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
91
Сутормин
27
Оздоев
5
Барриос
11
Дриусси
22
Дзюба
10
Ригони
88
Шелия
58
Ойеволе
30
Таказов
3
Тетрашвили
55
Осипенко
6
Кулик
92
Чуперка
25
Карасев
11
Муйива
77
Костюков
14
Аппаев
Тамбов
Расстановка 4‑4‑2
Всё просто – Александр Витальевич хочет наконец-то освободиться от позорного прозвища «петух». В честь самца курицы Григоряна окрестили болельщики Владивостокского «Луча». Причина – перебежки тренера из «Луча» в хабаровский СКА и обратно.
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«Прозевал первый гол „Зенита“, иногда надо ходить в туалет». Григорян вернулся в РПЛ
Sport24.ruвчера в 17:40
Александр Григорян: «Нам нужно показывать не зубы, а характер. Зубы надо показывать у дантиста»
Sportbox.RUвчера в 15:25
Григорян: «Если убрать эти пять минут, то можно сказать, что достаточно достойно провели игру»
Евро-футбол.рувчера в 14:25
Александр Григорян: «Зевнул первый гол. Причина? В туалет надо иногда ходить»
Спорт-Экспрессвчера в 14:52
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