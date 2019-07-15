Футбол

Григорян попытается обыграть «Зенит», чтобы больше не быть «петухом»Версия.Инфо вчера в 08:33

Зенит — Тамбов
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Александр Ерохин
46′
Артем Дзюба
48′
53′
Хасан Мамтов
Михаил Костюков
56′
Антон Килин
Олабриан Муйива
Ярослав Ракицкий
60′
Александр Ерохин
Алексей Сутормин
66′
71′
Олабриан Муйива
Юрий Жирков
Вильмар Барриос
74′
74′
Иван Маркелов
Владислав Кулик
Вильмар Барриос
80′
80′
Хызыр Аппаев
88′
Сослан Таказов
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
88′
Всё просто – Александр Витальевич хочет наконец-то освободиться от позорного прозвища «петух». В честь самца курицы Григоряна окрестили болельщики Владивостокского «Луча». Причина – перебежки тренера из «Луча» в хабаровский СКА и обратно.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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