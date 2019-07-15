Всё просто – Александр Витальевич хочет наконец-то освободиться от позорного прозвища «петух». В честь самца курицы Григоряна окрестили болельщики Владивостокского «Луча». Причина – перебежки тренера из «Луча» в хабаровский СКА и обратно.

Григорян попытается обыграть «Зенит», чтобы больше не быть «петухом»

Политика Вышинский в понедельник может выйти на свободу, считают в ГП Украины Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в понедельник могут выпустить из заключения, считает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Происшествия Появилось видео с места ДТП кортежа Зеленского и автобусов с детьми Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские СМИ со ссылкой на источник в Управлении государственной охраны сообщили, что причина ДТП — попытка двух Volkswagen Touareg из кортежа Зеленского и микроавтобуса службы безопасности главы государства обогнать автобусы.

Происшествия МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилете из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.

Общество У россиян может появиться дополнительный выходной У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.

Политика Названы сроки возобновления сотрудничества США с Huawei По словам двух чиновников, в США вскоре утвердят лицензии для восстановления продаж. могут утвердить лицензии для возобновления продаж Huawei Так, попытка президента США Дональда Трампа ослабить ограничения для китайской компании может быстро получить продолжение.

Общество Что ждет жителей Красноармейского района с 15 по 21 июля В отношениях с родственниками будьте сдержанны, даже если захочется дать волю эмоциям.

Здоровье Московские врачи осмотрели более 200 детей Севастополя По имеющейся информации, в рамках трехдневного визита врачи Морозовской больницы осмотрели более 200 маленьких пациентов с хроническими заболеваниями и тяжелыми диагнозами.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП под Читой Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе «Байкал» в Забайкальском крае, сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Происшествия Водитель перевернувшегося в Башкирии автобуса 18 раз превышал скорость Водитель автобуса, который перевернулся в Башкирии, 18 раз был оштрафован за превышение скорости.

Политика Демократы обвинили Трампа в расизме и ксенофобии Ранее Трамп написал в Twitter, что "прогрессивные" женщины-демократы из конгресса США, которые приехали из стран, правительства которых являются "полной катастрофой, худшими, самыми коррумпированными и неспособными во всем мире, теперь громко заявляют людям в США, самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять правительством".

Экономика Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 27 лет Во втором квартале 2019 года рост замедлился до 6,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Политика В Германии объяснили невозможности остановки «Северного потока -2» Газопровод "Северный поток — 2" — самый экологический и выгодный способ поставок природного газа в Европу, поэтому Евросоюз не сможет остановить реализацию проекта.

Наука Рынок кормовых насекомых показывает мощный рост в перспективе В настоящее время много инноваций приходит в индустрию кормовых насекомых по объективной причине.

Политика Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому В Москве проходит акция оппозиции, участники которой требуют зарегистрировать кандидатами в депутаты в Московскую городскую думу целую группу политиков.

Футбол Юрий Семин назвал засилье менеджеров проблемой российского футбола Борьба с менеджерами, считающим, что разбирается в футболе лучше тренера, доставляет определенное удовольствие.

Армия и оружие Китайские СМИ восхитились новой российской огнеметной системой ТОС-1А Огнеметная система ТОС-1А является передовым вооружение, предназначенным для уничтожения объектов на расстоянии до 12 км. Всего за 7 секунд установка способна выпустить 30 снарядов нескольких видов.

Происшествия В Ленинградской области поезд насмерть сбил мужчину Поезд сообщением Санкт-Петербург – Москва насмерть сбил человека, переходившего железнодорожные пути в неустановленном месте в районе железнодорожной станции Тосно в Ленинградской области, сообщает пресс-служба управления на транспорте ГУ МВД по СЗФО.

Экономика Эмин Агаларов стал новым владельцем российской версии журнала ОК! На продажу российская версия OK! была официально выставлена в августе 2018-го, когда у издателя журнала сменился владелец: тогда 100% «АС Рус Медиа» у группы AMCG Александра Федотова приобрел Магомед Мусаев.

Происшествия Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.

Экономика «Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет» Компания «Яндекс.Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет» (бренды такси «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten), сообщила пресс-служба «Яндекса».

Авто Hyundai Tucson для России получит новый двигатель Компания Hyundai может пополнить моторную гамму кроссовера Tucson в России новым бензиновым двигателем объемом 2,4 литра.

Происшествия Пять жителей подмосковного Жуковского погибли при пожаре В подмосковном городе Жуковском в результате пожара, вспыхнувшего в частном жилом доме, погибли пять человек — две женщины и трое детей.