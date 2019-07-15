Футбол
Григорян попытается обыграть «Зенит», чтобы больше не быть «петухом»Версия.Инфо вчера в 08:33
Александр Ерохин
|46′
Артем Дзюба
|48′
|53′
Хасан Мамтов
Михаил Костюков
|56′
Антон Килин
Олабриан Муйива
Ярослав Ракицкий
|60′
Александр Ерохин
Алексей Сутормин
|66′
|71′
Олабриан Муйива
Юрий Жирков
Вильмар Барриос
|74′
|74′
Иван Маркелов
Владислав Кулик
Вильмар Барриос
|80′
|80′
Хызыр Аппаев
|88′
Сослан Таказов
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
|88′
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
91
Сутормин
27
Оздоев
5
Барриос
11
Дриусси
22
Дзюба
10
Ригони
88
Шелия
58
Ойеволе
30
Таказов
3
Тетрашвили
55
Осипенко
6
Кулик
92
Чуперка
25
Карасев
11
Муйива
77
Костюков
14
Аппаев
Тамбов
Расстановка 4‑4‑2
Всё просто – Александр Витальевич хочет наконец-то освободиться от позорного прозвища «петух». В честь самца курицы Григоряна окрестили болельщики Владивостокского «Луча». Причина – перебежки тренера из «Луча» в хабаровский СКА и обратно.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Прозевал первый гол „Зенита“, иногда надо ходить в туалет». Григорян вернулся в РПЛ
Sport24.ruвчера в 17:40
Григорян: «Если убрать эти пять минут, то можно сказать, что достаточно достойно провели игру»
Евро-футбол.рувчера в 14:25
Александр Григорян: «Нам нужно показывать не зубы, а характер. Зубы надо показывать у дантиста»
Sportbox.RUвчера в 15:25
Александр Григорян: «Зевнул первый гол. Причина? В туалет надо иногда ходить»
Спорт-Экспрессвчера в 14:52
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:01, Вашингтон
Политика
Вышинский в понедельник может выйти на свободу, считают в ГП Украины
Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в понедельник могут выпустить из заключения, считает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Появилось видео с места ДТП кортежа Зеленского и автобусов с детьми
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские СМИ со ссылкой на источник в Управлении государственной охраны сообщили, что причина ДТП — попытка двух Volkswagen Touareg из кортежа Зеленского и микроавтобуса службы безопасности главы государства обогнать автобусы.
Обновлено в 00:31
Шоу-бизнес
Меган Маркл «посекретничала» с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Бейонсе отвечает им взаимностью, а после какое-то время общается с Маркл.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ
В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилете из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено вчера в 18:04
Общество
У россиян может появиться дополнительный выходной
У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Политика
Названы сроки возобновления сотрудничества США с Huawei
По словам двух чиновников, в США вскоре утвердят лицензии для восстановления продаж. могут утвердить лицензии для возобновления продаж Huawei Так, попытка президента США Дональда Трампа ослабить ограничения для китайской компании может быстро получить продолжение.
Обновлено в 03:48
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 15 по 21 июля
В отношениях с родственниками будьте сдержанны, даже если захочется дать волю эмоциям.
Обновлено вчера в 00:34
Здоровье
Московские врачи осмотрели более 200 детей Севастополя
По имеющейся информации, в рамках трехдневного визита врачи Морозовской больницы осмотрели более 200 маленьких пациентов с хроническими заболеваниями и тяжелыми диагнозами.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Читой
Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе «Байкал» в Забайкальском крае, сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
Обновлено в 03:10
Происшествия
«Роскачество» рассказало о признаках телефонного мошенничества
«Роскачество» составило список самых распространенных признаков телефонного мошенничества.
Обновлено в 03:16
Наука
Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
Водитель перевернувшегося в Башкирии автобуса 18 раз превышал скорость
Водитель автобуса, который перевернулся в Башкирии, 18 раз был оштрафован за превышение скорости.
Обновлено в 02:04
Политика
Демократы обвинили Трампа в расизме и ксенофобии
Ранее Трамп написал в Twitter, что "прогрессивные" женщины-демократы из конгресса США, которые приехали из стран, правительства которых являются "полной катастрофой, худшими, самыми коррумпированными и неспособными во всем мире, теперь громко заявляют людям в США, самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять правительством".
Обновлено вчера в 22:58
Экономика
Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 27 лет
Во втором квартале 2019 года рост замедлился до 6,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Обновлено в 02:00
Политика
В Германии объяснили невозможности остановки «Северного потока -2»
Газопровод "Северный поток — 2" — самый экологический и выгодный способ поставок природного газа в Европу, поэтому Евросоюз не сможет остановить реализацию проекта.
Обновлено в 03:25
Наука
Рынок кормовых насекомых показывает мощный рост в перспективе
В настоящее время много инноваций приходит в индустрию кормовых насекомых по объективной причине.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Задержание на сходке внука убитого криминального короля попало на видео
Обновлено в 03:38
Политика
Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому
В Москве проходит акция оппозиции, участники которой требуют зарегистрировать кандидатами в депутаты в Московскую городскую думу целую группу политиков.
Обновлено вчера в 09:19
Футбол
Юрий Семин назвал засилье менеджеров проблемой российского футбола
Борьба с менеджерами, считающим, что разбирается в футболе лучше тренера, доставляет определенное удовольствие.
Обновлено в 01:52
Армия и оружие
Китайские СМИ восхитились новой российской огнеметной системой ТОС-1А
Огнеметная система ТОС-1А является передовым вооружение, предназначенным для уничтожения объектов на расстоянии до 12 км. Всего за 7 секунд установка способна выпустить 30 снарядов нескольких видов.
Обновлено в 01:20
Происшествия
В Ленинградской области поезд насмерть сбил мужчину
Поезд сообщением Санкт-Петербург – Москва насмерть сбил человека, переходившего железнодорожные пути в неустановленном месте в районе железнодорожной станции Тосно в Ленинградской области, сообщает пресс-служба управления на транспорте ГУ МВД по СЗФО.
Обновлено в 03:36
Экономика
Эмин Агаларов стал новым владельцем российской версии журнала ОК!
На продажу российская версия OK! была официально выставлена в августе 2018-го, когда у издателя журнала сменился владелец: тогда 100% «АС Рус Медиа» у группы AMCG Александра Федотова приобрел Магомед Мусаев.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами
Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Студентку из Москвы насильно вывезли для свадьбы в Чечне
Обновлено вчера в 13:00
Наука
На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу
Обновлено в 03:24
Экономика
«Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет»
Компания «Яндекс.Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет» (бренды такси «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten), сообщила пресс-служба «Яндекса».
Обновлено в 03:19
Политика
Шипулин подал документы для участия в выборах в Госдуму
Обновлено в 03:29
Авто
Hyundai Tucson для России получит новый двигатель
Компания Hyundai может пополнить моторную гамму кроссовера Tucson в России новым бензиновым двигателем объемом 2,4 литра.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Пять жителей подмосковного Жуковского погибли при пожаре
В подмосковном городе Жуковском в результате пожара, вспыхнувшего в частном жилом доме, погибли пять человек — две женщины и трое детей.
Обновлено в 00:04
Общество
Названа дата начала восстановления инфраструктуры в Иркутской области
Минстрой России намерен 20 июля начать восстановление коммунальной инфраструктуры в Иркутской области, где в последнее время наблюдаются сильные паводки.
Обновлено вчера в 21:15