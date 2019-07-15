Футбол

Григорян попытается обыграть «Зенит», чтобы больше не быть «петухом»Версия.Инфо вчера в 08:33

Зенит — Тамбов
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Александр Ерохин
46′
Артем Дзюба
48′
53′
Хасан Мамтов
Михаил Костюков
56′
Антон Килин
Олабриан Муйива
Ярослав Ракицкий
60′
Александр Ерохин
Алексей Сутормин
66′
71′
Олабриан Муйива
Юрий Жирков
Вильмар Барриос
74′
74′
Иван Маркелов
Владислав Кулик
Вильмар Барриос
80′
80′
Хызыр Аппаев
88′
Сослан Таказов
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
88′
Всё просто – Александр Витальевич хочет наконец-то освободиться от позорного прозвища «петух». В честь самца курицы Григоряна окрестили болельщики Владивостокского «Луча». Причина – перебежки тренера из «Луча» в хабаровский СКА и обратно.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Прозевал первый гол „Зенита“, иногда надо ходить в туалет». Григорян вернулся в РПЛ

Sport24.ruвчера в 17:40

Тренер «Тамбова» о матче с «Зенитом»: надо показывать характер, а не зубы

РИА Новостивчера в 14:54

Григорян вернул живую речь в РПЛ: рассказал, как пропустил гол из-за туалета, и просто объяснил игру с «Зенитом»

Sports.ruвчера в 15:16

Александр Григорян: «Нам нужно показывать не зубы, а характер. Зубы надо показывать у дантиста»

Матч ТВвчера в 15:25

Григорян: «Если убрать эти пять минут, то можно сказать, что достаточно достойно провели игру»

Евро-футбол.рувчера в 14:25

Александр Григорян: «Нам нужно показывать не зубы, а характер. Зубы надо показывать у дантиста»

Sportbox.RUвчера в 15:25

Александр Григорян: «Зевнул первый гол. Причина? В туалет надо иногда ходить»

Спорт-Экспрессвчера в 14:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:32, Вашингтон
Шоу-бизнес

Неравный брак в «Доме-2»: жених оказался моложе невесты на 11 лет

Обновлено вчера в 11:45
Спорт

Российские волейболисты стали чемпионами Лиги наций

Обновлено в 01:44
Политика

В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке

Конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота в Киеве.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Политика

Порошенко назвал дату освобождения Россией украинских моряков

Глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко объявил дату возвращения на Украину моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе в прошлом году.
Обновлено в 02:11
Происшествия

Задержан основатель «Нового потока» Дмитрий Мазуров

Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилёте из заграничной командировки.
Обновлено в 01:16
Политика

Захарова призвала Киев обновить представление о европейских ценностях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» заявила, что Украине следует обновить своё представление о европейских ценностях.
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Якутии

В микроавтобус с людьми в Якутии врезался грузовик, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в республиканском управлении ГИБДД.
Обновлено в 00:24
Происшествия

Роскачество рассказало, как распознать телефонного мошенника

Иногда звонящий может даже рассказать, сколько денег у вас на счету, и когда в последний раз была произведена операция по счету, однако это далеко не гарантия того, что на проводе действительно банковский сотрудник – к сожалению, даже такая информация может попасть в руки мошенников.
Обновлено в 01:00
Общество

У россиян может появиться дополнительный выходной

У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Здоровье

Минздрав разработает порядок оказания паллиативной помощи заключенным

Порядок оказания помощи заключенным с опасными для жизни заболеваниями разработают представители министерства юстиции и здравоохранения до 1 ноября.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии

Автобус с десятками пассажиров перевернулся на трассе в Башкирии, погибли пять человек.
Обновлено вчера в 13:34
Общество

В России начали маркировать молочную продукцию

С 15 июля в России стартует эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции.
Обновлено вчера в 18:05
Наука

Ученые призвали людей есть насекомых

Обновлено в 00:24
Путешествия

Стали известны самые популярные автобусные маршруты у молодежи

Эксперты из компании OneTwoTrip выяснили, какие у российской молодежи самые популярные автобусные маршруты.
Обновлено в 00:24
Кино

Нового «агента 007» сыграет актриса Лашана Линч

Обновлено в 01:25
Экономика

Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики

План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Обновлено вчера в 16:50
Общество

В Британии за хорошее поведение заключенным выдадут ключи от камер

По новым предлагаемым правилам работы тюремных заведений в Британии заключенные смогут получать ключи от камер за хорошее поведение.
Обновлено в 01:46
Происшествия

На Алтае отдыхающие обнаружили в реке урну с прахом ветерана войны

Урну с прахом ветерана Великой Отечественной войны Евгения Доильницына выловили отдыхающие в реке Чумыш Тальменского района Алтайского края.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Полиция задержала Яшина на акции у Мосгоризбиркома

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали несколько человек, в том числе оппозиционера и кандидата в депутаты Мосгордумы Илью Яшина, на незаконной акции в субботу возле здания Мосгоризбиркома в центре столицы после неоднократных предупреждений о несогласованности мероприятия, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:38
Общество

В понедельник на Землю обрушится сильная магнитная буря

Обновлено вчера в 11:58
Происшествия

В ДТП на трассе «Байкал» погибли четыре человека

В результате лобового столкновения двух автомобилей в Забайкальском крае четыре человека погибли, передает ТАСС.
Обновлено в 01:40
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в подмосковном Жуковском

При пожаре в подмосковном Жуковском погибла семья из пяти человек, сообщили в понедельник в областном управлении МЧС.
Обновлено в 01:37
Экономика

Россияне смогут снимать наличные на кассах магазинов

Россияне получат возможность снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.
Обновлено в 02:10
Футбол

ЦСКА проиграл в первом туре чемпионата России впервые с 2001 года

Поражение на старте чемпионата России от "Крыльев Советов" (0:2) стало для ЦСКА первым за 18 лет.
Обновлено вчера в 11:29
Политика

Канал Коломойского рассказал, как Россия хотела отравить Харьков

Как отмечается, диверсант из России планировал взорвать водоочистные сооружения, чтобы оставить Харьков без воды, а также вызвать утечку ядовитого химического вещества.
Обновлено вчера в 18:17
Автоспорт

Белорусский лидер «Шелкового пути» на «МАЗе» перевернулся на 8-м этапе

Обновлено вчера в 06:01
Теннис

Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона

Обновлено вчера в 14:37
Происшествия

Украинский завод залило тоннами расплавленного чугуна

Металлургический комбинат «Азовсталь» в украинском Мариуполе залило десятками тонн чугуна.
Обновлено вчера в 22:22
Общество

Как киберпреступники используют паспортные данные

Многие пользователи могут так и не узнать, что копия их паспорта "гуляет" по даркнету и используется киберпреступниками в мошеннических целях.
Обновлено вчера в 05:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Витальевич Григорян
Российский тренер
Российский футбольный тренер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное