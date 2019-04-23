Футбол

Григорян: понимал, что это великолепный шанс выйти с «Тамбовом» в РПЛЧемпионат 04:30

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян рассказал о своём назначении в клуб ФНЛ. Накануне тамбовский клуб подписал контракт со специалистом до конца сезона-2019/20. Тренер уже приступил к работе с командой и провёл первую тренировку.
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Sport24.ru04:43

Григорян: понимал, что это великолепный шанс выйти с «Тамбовом» в РПЛ

Чемпионат04:30
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