Григорян останется возглавлять «Тамбов» в следующем сезонеМатч ТВ вчера в 11:35

Григорян продолжит работу с командой в следующем сезоне. Мы с первого тура ставили задачу напрямую выйти в премьер-лигу, мы шли к этой цели, и все свершилось. Сейчас присутствует эйфория от этого события, но нужно еще доиграть сезон, поскольку стоит задача выиграть чемпионат, — рассказал Худяков.

Спорт день за днем

Политика В партии Порошенко заявили о «нарушении» Россией прав коренных народов «Об обращении Верховной рады к ООН, ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, национальным парламентам государств мира об осуждении нарушения прав коренных народов в России», — говорится в сообщении на сайте партии действующего президента страны.

Происшествия Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.

Экономика В десятку богатейших людей Великобритании вошли трое россиян В список самых богатых людей Великобритании по версии газеты The Sunday Times попали трое россиян — основатель USM Holdings Алишер Усманов, основной владелец Millhouse Роман Абрамович и крупнейший акционер Альфа-Банка Михаил Фридман, рейтинг опубликован на сайте издания.

Армия и оружие Армия Сирии подошла к границе провинции Идлиб Военнослужащие сирийской правительственной армии в субботу освободили от террористов пять населенных пунктов на северо-западе страны и вышли к границе между провинциями Хама и Идлиб, сообщают местные СМИ.

Интернет Как волгоградцам обезопасить деньги при работе с онлайн-банком Обезопасить свои деньги при работе с интернет-банкингом помогут несколько простых правил.

Наука Ученые выяснили, кто чаще всего сплетничает Американские психологи из Калифорнийского университета решили рассмотреть сплетни с точки зрения науки и выяснить, кто чаще всего сплетничает и на какие темы.

Политика Токаев решил укреплять сотрудничество с РФ и США Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении укреплять сотрудничество с Россией, Китаем и США.

Политика Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».

Культура Красотку из Екатеринбурга признали самой талантливой в мире Екатеринбурженка Лада Акимова стала победительницей 12-го сезона международного конкурса красоты и таланта Miss SuperTalent of the world.

Происшествия В Москве нашли мертвым помощника прокурора Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».

Культура Умерла звезда сериала «Твин Пикс» Американская актриса Пегги Липтон, известная по роли Нормы Дженнингс в сериале "Твин Пикс", умерла в возрасте 72 лет.

Хоккей Онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею Россия - Австрия Стартовое вбрасывание в матче между Россией и Австрией состоится в 13:15 по Москве.

Происшествия СК начал проверку по факту жесткой посадки самолета в Оренбурге Уральское Следственное управление Следственного комитета РФ на транспорте начало проверку по факту жесткой посадки самолета Boeing 737 компании Nordwind в аэропорту Оренбурга.

Гаджеты Никаких яблок: Google презентовала новую версию Android Десятая версия мобильной операционной системы Android была презентована Google.

Футбол «Сочи» и «Тамбов» сыграют в следующем сезоне в РПЛ Стоит отметить, что еще два участника РПЛ определяться путем стыковых матчей 13-й и 14-й команд из первого дивизиона с третьим и четвертым клубами второго дивизиона.

Футбол Кокорин может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что у его подзащитного есть вариант отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде.

Общество Петербургский ПЕН-клуб выразил поддержку Елене Чижовой Петербургский ПЕН-клуб выразил солидарность с писателем Еленой Чижовой, на которую написали заявление в Следственный комитет за статью о блокаде.

Гаджеты В Сети появились фото смартфонов OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro в чехлах Накануне анонса смартфонов OnePlus 7 и 7 Pro в Сети появились фото гаджетов в чехлах.

Единоборства UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.

Политика Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией» Украина будет держать курс на вступление НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".

Финансы Рост доллара неизбежен из-за обострения отношений между США и Китаем На новой неделе поведение рубля определят три основных фактора: нефть, скупка иностранной валюты Минфином и очевидное фиаско торговой сделки между Китаем и США.

Шоу-бизнес Загитова порадовала поклонников фотографией в купальнике Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова порадовала поклонников фотографией в купальнике.