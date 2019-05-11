Футбол

Григорян останется возглавлять «Тамбов» в следующем сезонеМатч ТВ вчера в 11:35

Григорян продолжит работу с командой в следующем сезоне. Мы с первого тура ставили задачу напрямую выйти в премьер-лигу, мы шли к этой цели, и все свершилось. Сейчас присутствует эйфория от этого события, но нужно еще доиграть сезон, поскольку стоит задача выиграть чемпионат, — рассказал Худяков.
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Гендиректор «Тамбова»: выкупим Хосонова у ЦСКА, если он нужен Григоряну

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Задача «Тамбова» на следующий сезон - сохранить место в Российской премьер-лиге

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Спортивный директор «Тамбова»: «Григорян продолжит работу в клубе и в РПЛ»

ProstoProSportвчера в 12:05
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Обезопасить свои деньги при работе с интернет-банкингом помогут несколько простых правил.
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Токаев решил укреплять сотрудничество с РФ и США

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении укреплять сотрудничество с Россией, Китаем и США.
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Певец Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже.
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Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
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СК начал проверку по факту жесткой посадки самолета в Оренбурге

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Десятая версия мобильной операционной системы Android была презентована Google.
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Футбол

«Сочи» и «Тамбов» сыграют в следующем сезоне в РПЛ

Стоит отметить, что еще два участника РПЛ определяться путем стыковых матчей 13-й и 14-й команд из первого дивизиона с третьим и четвертым клубами второго дивизиона.
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Российский кинорежиссёр, сценарист и клипмейкер.
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Тамбов
Город в России
Город в России, административный, экономический и культурный центр Тамбовской области. Также административный центр Тамбовского района, в который сам не входит, являясь административно-территориальной единицей - городом областного значения, образующим одноимённое муниципальное образование городской округ город Тамбов. Расположен в центральной части Окско-Донской равнины, на канале реки Цны, в 480 км к юго-востоку от Москвы.
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