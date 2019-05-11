Футбол
Григорян останется возглавлять «Тамбов» в следующем сезонеМатч ТВ 11:35
Григорян продолжит работу с командой в следующем сезоне. Мы с первого тура ставили задачу напрямую выйти в премьер-лигу, мы шли к этой цели, и все свершилось. Сейчас присутствует эйфория от этого события, но нужно еще доиграть сезон, поскольку стоит задача выиграть чемпионат, — рассказал Худяков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 20:57, Ашберн
Шоу-бизнес
Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике
Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
Обновлено в 11:12
Авто
Названы топ-10 самых популярных автомобилей премиум-класса в РФ
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных машин премиум-класса на рынке РФ.
Обновлено в 06:01
Политика
Гуаидо поручил своему представителю встретиться с военными в США
Лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо поручил своему представителю в США установить прямые связи для сотрудничества с американскими военными.
Обновлено в 18:59
Политика
Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией
Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".
Обновлено в 19:40
Политика
Трамп назвал «простой способ» избежать повышения пошлин
Президент Дональд Трамп назвал «простой способ» избежать повышения пошлин на импортируемые товары в США.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес
Бритни Спирс вышла из суда босиком
Пользователи соцсетей по всему миру обсуждают поступок скандально известной американской певицы Бритни Спирс.
Обновлено в 13:43
Происшествия
Дочь Доренко добивается расследования обстоятельств его смерти
Дочь известного тележурналиста Сергея Доренко, разбившегося 9 мая на мотоцикле в Москве, Екатерина, обратилась в полицию с просьбой разобраться в произошедшем и провести тщательное расследование причин и обстоятельств его кончины, сообщает РБК .
Обновлено в 04:18
Транспорт
МВД: дорожные знаки уменьшенных размеров приведут к росту ДТП
Дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению дорожно-транспортных происшествий в России, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.
Обновлено в 20:28
Армия и оружие
Пентагон намерен предложить меры по охране границы без участия военных
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что необходимо разработать меры для обеспечения безопасности на границе с Мексикой без участия военнослужащих Пентагона.
Обновлено в 19:54
Наука
Хирурги научились превращать жир на животе в кубики пресса
Обновлено 09 мая в 20:01
Политика
Порошенко уволил замглавы администрации президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко уволил замглавы администрации президента Алексея Филатова, сообщается на сайте главы государства.
Обновлено в 17:24
Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737
Обновлено в 05:04
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Политика
В РПЦ призвали не приписывать победу в ВОВ Сталину
Глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал не приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 10:24
Кино
Умер французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо
В Париже 11 мая в возрасте 74 лет ушел из жизни французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо.
Обновлено в 19:05
Общество
Петербургский ПЕН-клуб выразил поддержку Елене Чижовой
Петербургский ПЕН-клуб выразил солидарность с писателем Еленой Чижовой, на которую написали заявление в Следственный комитет за статью о блокаде.
Обновлено в 02:49
Общество
Натуральная косметика из Сибири: «Мы — чокнутые русские» (SRF, Швейцария) (SRF)
Обновлено в 18:31
Здоровье
Врачи назвали симптомы разрыва аорты
Из распространенных причин разрыва аорты врачи выделяют прежде всего атеросклероз, поражающий сосудистые ткани.
Обновлено вчера в 11:46
Политика
Трамп призвал Китай скорее заключить торговую сделку
Президент США Дональд Трамп призвал Китай поскорее заключить торговую сделку, не дожидаясь президентских выборов 2020 года в США.
Обновлено в 19:23
Общество
Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ
Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.
Обновлено в 10:22
Единоборства
Емельяненко в Чикаго: за автографами «Последнего императора» пришла толпа американцев. Видео
На видео, которое в Инстаграме выложил менеджер спортсмена - Джерри Миллен, видно, что за автографами знаменитого бойца пришли десятки американцев.
Обновлено в 19:26
Культура
Умер актер Клемент фон Франкенстайн
Американский актер с кудрявой генеалогией Клемент Сейнт-Джордж фон Франкенстайн умер на 75-м году жизни в четверг в госпитале в Лос-Анджелесе, не выходя из десятидневной искусственной комы.
Обновлено в 15:24
Экономика
Самолётов станет меньше: Минфин режет крылья российской авиации
Очередную острую ноту внёс Минфин: на совещании рабочей группы по стабилизации цен на авиационное топливо представители ведомства заявили, что российским перевозчикам стоит сократить численность своих авиапарков и провести их унификацию.
Обновлено в 09:35
Экономика
Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн
Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено вчера в 12:47
Шоу-бизнес
Максим Галкин впервые за долгое время показал Аллу Пугачеву
Максим Галкин регулярно публикует семейные фото и видео.
Обновлено в 11:32
Хоккей
Владимир Путин свалился на ковер, играя в хоккей
Обновлено вчера в 15:58