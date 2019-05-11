Футбол

Григорян останется возглавлять «Тамбов» в следующем сезонеМатч ТВ 11:35

Григорян продолжит работу с командой в следующем сезоне. Мы с первого тура ставили задачу напрямую выйти в премьер-лигу, мы шли к этой цели, и все свершилось. Сейчас присутствует эйфория от этого события, но нужно еще доиграть сезон, поскольку стоит задача выиграть чемпионат, — рассказал Худяков.
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Город в России, административный, экономический и культурный центр Тамбовской области. Также административный центр Тамбовского района, в который сам не входит, являясь административно-территориальной единицей - городом областного значения, образующим одноимённое муниципальное образование городской округ город Тамбов. Расположен в центральной части Окско-Донской равнины, на канале реки Цны, в 480 км к юго-востоку от Москвы.
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