Футбол
Григорян назначен новым главным тренером лидирующего в ФНЛ «Тамбова»РИА Новости 10:17
Новым главным тренером клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Тамбов" стал Александр Григорян, сообщил РИА Новости спортивный директор команды Павел Худяков. "Тамбов" после 32 туров лидирует в первенстве ФНЛ, набрав 62 очка. Предыдущим местом работы Григоряна был женский футбольный клуб ЦСКА.
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В Кремле считают преждевременным поздравлять Зеленского
Обновлено в 08:13
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Тело победительницы Кубка России по тайскому боксу Кристины Мялиной обнаружили в Москве, сообщает РЕН ТВ.
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Культура
НТВ запустит документальный сериал «Намедни» без Парфенова
Телеканал НТВ готовит документальный сериал под рабочим названием «Намедни», говорится в сообщении на сайте телеканала.
Обновлено в 10:44
Экономика
Суд признал банкротом совладельца «Юлмарта»
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом совладельца интернет-ритейлера "Юлмарт" Михаила Васинкевича, в отношении него введена процедура реализации имущества сроком на шесть месяцев.
Обновлено в 13:25
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Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Политика
США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана
В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено в 08:44
Общество
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Обновлено в 03:24
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Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери
Одним из первых на церемонию прибыл сын Ирины Цывиной Евгений Благонравов.
Обновлено в 06:26
Политика
Совет Федерации одобрил закон о суверенном Рунете
Совет Федерации в ходе заседания одобрил законопроект о безопасном и устойчивом Рунете.
Обновлено в 07:06
Гаджеты
Huawei даёт максимальную прощальную скидку на Honor 10
Завтра с 11:00 по московскому времени в официальном магазине компании Huawei можно будет приобрести HONOR 10 Premium с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти со скидкой 7000 рублей — за 24 990 рублей.
Обновлено в 09:17
Политика
Порошенко заявил о планах вернуться в администрацию президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко, чьи полномочия подходят к концу, заявил о намерении вернуться в администрацию главы государства через один срок.
Обновлено в 13:05
Культура
Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников
Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Космос
«Хаббл» передал на Землю очередной завораживающий снимок
Обновлено в 13:18
Политика
Штаб Зеленского назвал законопроекты, которые первыми внесут в Раду
Дмитрий Разумков, представитель штаба победителя второго тура президентских выборов в Украине Владимира Зеленского, назвал в ходе брифинга законопроекты, которые первыми будут предложены на обсуждение Верховной рады.
Обновлено в 07:03
Экономика
ЦБ РФ обнаружил вывод активов из Радиотехбанка
Временная администрация, назначенная ЦБ РФ в Радиотехбанк, у которого в конце января 2019 года была отозвана лицензия, выявила операции, направленные на вывод активов из кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 11:20
Футбол
Суд разрешил врачу «Зенита» навестить Кокорина в СИЗО
Обновлено в 06:44
Здоровье
Игорь Артамонов нагрянул в областную клиническую больницу с проверкой
В понедельник, 22 апреля, врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов проинспектировал работу поликлиники в областной клинической больнице.
Обновлено в 07:34
Спорт
Фигуристка Ильиных опровергла информацию о завершении карьеры
Обновлено в 13:51
Футбол
Зе Луиш вернулся к тренировкам со «Спартаком»
Нападающий «Спартака» Зе Луиш вернулся к тренировкам и готовится к возвращению на поле после травмы.
Обновлено в 12:53
Политика
Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента
Обновлено вчера в 21:07
Политика
Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ
Суд в Киеве приостановил переименование канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.
Обновлено в 13:36
Транспорт
В России разрешили устанавливать уменьшенные дорожные знаки
С 1 мая в России вступит в силу ГОСТ, который позволит устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера.
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес
Гузеева показала ночное фото дочки
Лариса Гузеева удивила публику неожиданным поступком. Известная актриса и телеведущая опубликовала фото красавицы-дочки.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Беглый преступник устал жить на курорте и попросился в тюрьму
Беглый заключенный решил сдаться, потому что его утомила жизнь на курорте.
Обновлено в 13:44
Политика
ЛНР передала Украине 60 заключенных
Представители самопровозглашенной Луганской народной республики в одностороннем порядке передали 60 заключенных украинской стороне для продолжения отбывания наказания в этой стране, сообщил Луганский информационный центр.
Обновлено в 07:11
Происшествия
В Хакасии экс-сотрудников колонии осудили за пытки над заключенными
Абаканский городской суд в Хакасии признал трех бывших сотрудников исправительной колонии №33 виновными в избиении заключенного и в издевательствах над ним, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие
Шойгу сдержит агрессию НАТО с помощью «морского монстра»
Британские СМИ озвучили причины страха Североатлантического альянса перед созданной Россией атомной подлодкой «Белгород», которую эксперты таблоида Sun назвали «морским монстром».
Обновлено в 05:10
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy Fold появится на российском рынке в мае
Презентация гаджета, ставшего первым гибким смартфоном на рынке, состоялась еще в феврале, однако компания не спешила запускать новинку в продажу.
Обновлено в 06:20
Происшествия
В Стамбуле рухнул четырехэтажный дом
Четырехэтажный жилой дом в стамбульском районе Кягытхане рухнул в результате оползня, жителей эвакуировали, пострадавших нет, сообщила администрация губернатора Стамбула в понедельник.
Обновлено в 10:27