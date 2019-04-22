Григорян назначен новым главным тренером лидирующего в ФНЛ «Тамбова»РИА Новости 10:17

Новым главным тренером клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Тамбов" стал Александр Григорян, сообщил РИА Новости спортивный директор команды Павел Худяков. "Тамбов" после 32 туров лидирует в первенстве ФНЛ, набрав 62 очка. Предыдущим местом работы Григоряна был женский футбольный клуб ЦСКА.

Спорт день за днем

Хоккей Свечников не принимает участие в шестом матче серии с «Вашингтоном» В шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" дома играет с "Вашингтон Кэпиталз", передает "Советский спорт".

Политика Sky: Трамп в июне совершит государственный визит в Великобританию Президент США Дональд Трамп намерен совершить в июне государственный визит в Великобританию.

Политика Совет Федерации одобрил закон о «суверенном рунете» Совет Федерации одобрил законопроект о безопасной и устойчивой работе интернета, говорится на сайте верхней палаты парламента.

Энергетика Снижение стоимости газа для населения согласовали на Украине 17 апреля Гройсман пригрозил инициировать отставку Коболева, если до 24 апреля компания не установит цену на газ для населения ниже предельно установленной цены в 8,55 грн за куб. м. Это произошло после просьбы "Нафтогаза" отменить "Положение о возложении специальных обязанностей", из-за которого было невозможно избежать повышения тарифов.

Экономика Медведев поручил Мутко взять под контроль достройку долевых объектов Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Виталию Мутко взять под контроль достройку объектов долевого строительства, которые не попали под условия постановления и будут дальше строиться с эскроу-счетами.

Интернет Более 23 млн аккаунтов оказались защищены паролем 123456 Лидером списка стал пароль 123456: его использовали для защиты 23,2 млн учетных записей, которые затем успешно взломали.

Экономика Россияне стали реже делать покупки на фоне падения доходов На фоне падающих доходов значительная доля россиян стала совершать меньше покупок и реже посещать места общественного питания, свидетельствует исследование Deloitte.

Авто Renault подготовит бюджетный кроссовер на базе Kwid Компактный и доступный кроссовер Renault Kwid станет основой для новой модели.

Шоу-бизнес Ирина Шейк впервые показала поклонникам свою родную сестру Ирина Шейк впервые показала поклонникам сестру, поделившись совместными фото с родственницей.

Шоу-бизнес Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.

Технологии Гендиректор Sports.ru покинул свой пост Генеральный директор и сооснователь издания Sports.ru Дмитрий Навоша ушёл со своего поста.

Общество В столовой новосибирской школы сделали шведский стол В гимназии «Горностай» в новосибирском Академгородке организовали питание в столовой по системе «шведский стол» — школьники сами выбирают себе блюда.

Происшествия Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.

Культура В Дагестане открывается Международный фестиваль национальных театров 22 апреля в Махачкале фестиваль откроется спектаклем «Потерянный день»: его представит Атнинский государственный драматический театр им. Г. Тукая.

Игры Bluehole Studio разъяснили политику банов в PUBG на консолях Конкретно, сколько и за что Команда по работе с консолями Bluehole Studio, разработчиков королевской битвы Playerunknown’s Battlegrounds, подробно разъяснила свою политику относительно учетных записей в случае некорректного поведения на Xbox и PS4.

Политика Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.

Политика В Германии отметили роль России в «защите мировых благ» Министр экономического сотрудничества и развития Германии Герхард Мюллер отметил важную роль России в вопросе «защиты мировых благ» и обеспечении глобальной продовольственной безопасности.

Авто ЗАЗ продает уникальный спорткар за 240 тысяч рублей Правда предлагают машину в полуразобранном состоянии и даже без мотора.

Общество Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман.

Экономика «Финам» может продать новостной агрегатор СМИ2 Инвестиционный холдинг «Финам» планирует продать новостной агрегатор СМИ2, который входит в холдинг «Е-генератор», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на медиарынке.

Политика Путин не смотрел дебаты Зеленского и Порошенко Президент РФ Владимир Путин в минувшую пятницу, 19 апреля, не смотрел в прямом эфире дебаты кандидатов на пост президента Украины - Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Происшествия Число погибших при сходе оползня в Колумбии увеличилось до 20 Число погибших при сходе оползня в Колумбии увеличилось до 20 человек.