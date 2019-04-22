Футбол
Григорян назначен новым главным тренером лидирующего в ФНЛ «Тамбова»РИА Новости 10:17
Новым главным тренером клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Тамбов" стал Александр Григорян, сообщил РИА Новости спортивный директор команды Павел Худяков. "Тамбов" после 32 туров лидирует в первенстве ФНЛ, набрав 62 очка. Предыдущим местом работы Григоряна был женский футбольный клуб ЦСКА.
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